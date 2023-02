Az idén első alkalommal kiírt pályázat célja megmutatni, hogy a család és a gyermekvállalás nem gátja a munkában való kiteljesedésnek.

Olyan hétköznapi nők jelentkezését várják február 22-ig, akik a munkában és a családi életben is szépen helytállnak és azt is megosztják a közönséggel, hogyan tudják összeegyeztetni a különböző szerepeiket, ezzel erőt adva másoknak és inspirálva nőtársaikat.

Nincs életkori megkötés, a jelöltek az alkalmazotti, vagy vállalkozói szférából is érkezhetnek és az sem feltétel, hogy vezetői pozíciót töltsenek be. A hangsúly az egyensúlyon van, amit munka és család mellett nem könnyű megteremteni, de nem is lehetetlen: a szervezők erre szeretnének jó mintákat, példákat, életutakat bemutatni.

A pályázaton indulni három egyszerű kérdés megválaszolásával lehet a Kaposvárimami oldalon található online űrlap kitöltésével.

A zsűri és a közönség közösen választja meg az év Somogy megyei női példaképét. A döntőbe juttatott öt pályázóra 2023. február 25-től március 5-ig a közönség szavazhat, így végső soron a közönség dönti el, hogy ki lesz 2023-ben Somogyban az év női példaképe. Az ünnepélyes eredményhirdetést március 8-án, Nőnapon tartják.