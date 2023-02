A kiállítási tárgyakat látogatók, dolgozók és az ő családtagjaik adták össze, hogy a kicsik legnagyobb örömére közszemlére tegyék őket. A medvék között volt olyan, amelyikhez emlékezetes történetet is küldtek, de olyan is, amelyiket felajánlott tulajdonosa a könyvtárnak.

Különböző tárgyakon is megelevenedtek a macifigurák. Nem maradhatott el a medvesajtos doboz, a zamárdi elsősök sógyurmából formáztak mackót, a siófoki iskolások által háromdimenziós képeket készítettek.

– Alapvetően a medve a nép­hiedelemben is központi figura, azt hiszem, hogy mindenki szereti a macit, főleg a medvebocsokat. Már ősszel gondoltunk rá, hogy februárra, amikor elvileg a medve meglátja az árnyékát, készülünk egy, az állatfigurához kapcsolódó kiállítással – mondta Tókáné Rózsa Andrea.

De nem csak a macikról szólt ez a délután, hiszen farsangi mulatságra is meginvitálták a kis olvasókat. Aki tehette, jelmezben érkezett. Kézműves foglalkozás és játékok színesítette a délutánt, de ezen a pénteken megengedett volt a hangoskodás is a könyvtárban, mert közös tánc és farsangi buli kerekedett a programból.

Rendszeresek a közösségi programok a siófoki könyvtárban, amelyet már tudnak jól a kisgyermekek is.