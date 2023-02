Már megszoktam, hogy alkudoznak felettem. Milyen jó, hogy felkeltettem az érdeklődését ennek a fiatalembernek. Úgy hallom, nagyon kellenék neki. Igaz is, elég régóta strázsálok már itt, pedig nem szeretek pihenni. Vigyen el csak minél előbb, hiszen láthatja: nem kell szégyenkeznie miattam. Elegáns, hosszú testemre már eddig is sokan felfigyeltek, ha megjelentem a tömegben. Nem is értem, hogy kerültem ide. Nem vagyok én öreg darab! Látják ezt a papok is; mozog mindenem, gyönyörű külsőmön táncot jár a napsugár, s még a lila bársonydekor sem kopott le rólam. Kedvelem, ha lendületben vagyok, s himbálózik rajtam az a pajkos himbilimbi…

Hirtelen kinyílt az ezüstszürke halottaskocsi ajtaja. A vevő szerette volna belülről is megtekinteni a vételre kínált portékát, melyet úgy hoztak a használtautó-telepre, hogy korábbi tulajdonosa, egy olasz cég alkalmazottja rajta hagyta az aranyrojtos drapériát. A fiatal vállalkozó nem temetkezési kft.-t működtetett, csak a minap tönkrement a szállítójárműve, így nem tudja a nagy méretű berendezési tárgyakat házhoz vinni. Ezért akart gyorsan hozzájutni egy még jól futó autóhoz. Az alku megköttetett, a kocsimatuzsáleméért cserébe megkapta a halottaskocsit. Nem kellett ráfizetnie. Ahogy odaült a volánhoz, érezte, valami nem stimmel. Kiverte a víz, szinte kapkodta a levegőt, alig tudott koncentrálni az úton. Beállt vele az udvarra, ám amikor özvegy anyja meglátta a felcicomázott szerzeményt, majdnem rosszul lett. – Fiam, ettől szabadulj meg mielőbb, rá se tudok nézni. Ráadásul itt áll, az udvaron, ahol mindenki látja – kaffantott oda neki az ajtóból.

A jól nevelt fiú megígérte: néhány függőben lévő üzletet még lebonyolít, aztán megpróbál megválni a halottaskocsitól. Nem sejtette, hogy könnyebb lesz, mint gondolná. A barátjának elsőre megtetszett a járgány; jó hasznát veszi majd motorőrült fia. Levágják a fedelét, s így szállíthatják a kétkerekűeket.

– Ezzel aztán biztos, hogy nem – vetette oda néhány nap múlva a külföldről hazaérkező srác, pedig az apja már leperkálta érte a 600 ezer forintot.

– Nem baj, majd túladunk rajta, gondolta, s felkínálta egy fővárosi kereskedésnek. Míg szervezték, mikor, ki viszi majd föl Pestre egy mellékutcába – mert a telepre nem engedte bevinni a tulaj –, a szomszéd ötkilós fekete macskájának lett a törzshelye. A tetején süttette magát, miközben méltóságteljesen pásztázta a terepet. El nem mozdult volna onnan.

– Látod, egy kóbor lélek még itt maradt a macska képében – jegyezte meg nevetve az új tulaj, aki örült, hogy biztos üzlet ígérkezik: 1,4 milliót ajánlottak érte. – Még jó, hogy nem kellett a fiamnak…

Néhány nap múlva már az ismert használtautó-telep közeli sikátorban, jobb időkre várva pihent a kisuvikszolt jármű, ám gondolataiba senkinek nem engedett betekinteni. Hiányait élte éjszakáról éjszakára. Folyamatosan az járt a fejében, milyen nagy szolgálatot tett ő mindenkinek, most meg le akarják írni? Nem kell senkinek?

Az egyik nap joviális férfi ült a kormányhoz, s elhajtott vele. 2 milliót hagyott ott érte, mondván: jó lesz ez majd „erre-arra” az egyik tehenészetében. A halottaskocsi szomorúan konstatálta: vélhetően ez lesz az utolsó útja.