– Néhány évvel ezelőtt többen jöttek ebben az időszakban, manapság az idősebb korosztály tartja a böjtöt. Pedig van bőven választék. Sláger a pontypatkó, amelyet rántani visznek, de népszerű a halászlének való is. Amióta van irdalógépünk, a pontyfilé is keresett – mutatta a legnépszerűbb választékot Kovács Csaba a halpultban, ahol az ínyenceknek lazacot és pisztrángot is kínálnak. A sajtárusnál is színes kínálatot találtunk töltött sajtokból. Hús helyett fehérjepótlásnak kiváló a körözöttes, vagy a tojáskrémes, és titokban a tanyasit is megkóstolhatjuk. Gomba egyelőre csak tenyésztett kapható, ám az erdő már ad némi ajándékot a tányérunkra. Megjelent az első csokor medvehagyma az árusoknál igazi friss hangulatot árasztva.