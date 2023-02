Sokat látott öreg barátom többször is feldobta a témát, hogy szerinte ma már az időjárást is irányítani tudják műholdakról, titkos katonai műveletekkel, azért van annyi furcsa légköri jelenség világszerte. Általában tereltem a témát, mert nem szeretem a konteókat, és inkább arra hívtam fel a figyelmét, hogy az emberi tevékenység, a környezetszennyezés miatt erősödő klímaváltozás szól bele az éghajlati viszonyokba.

Azonban szöget ütött a fejembe a dolog, hiszen magam is olvastam arról, hogy kísérleteznek hasonló űrprogramokkal. Azt is hallottam, hogy ezekben a hetekben hihetetlen fagyhullám söpört végig az Egyesült Államok és Kanada északkeleti részén, néhol mínusz 77 Celsius-fokot mértek.

Amerikát sarkvidéki fagy, Európát véget nem érő nyári aszály, Kínát áradások sújtják – egy jól képzett meteorológus bizonnyal csak szánakozva mosolyogna azon az összeesküvés-elméleten, hogy mindez emberi beavatkozás műve is lehet. De ezzel együtt elgondolkodtató, hogy újra azt a korszakot éljük, amikor a nagyhatalmak titkos és nyílt ellenségeskedéssel viszonyulnak egymáshoz. Proxy háborúk dúlnak és gazdasági küzdelmek, szankciók lépnek életbe.

Nyugtalanító, hogy mindez az emberek feje felett zajlik, és nincs sok beleszólásunk a dolgok menetébe. Mégis a régi világunk racionalitásába kapaszkodunk, és rendíthetetlenül hisszük, hogy mégsem fog megváltozni az élet számottevően. Bízunk benne, hogy az emberi jóakarat egyszer összeadódik, és véget vet a háborús viszonyoknak, ahogy máskor is a történelem során.

Csak addig ne fagyjunk le végleg...