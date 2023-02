Mindketten a harmincas éveik elején jártak, amikor bekerültek a párkereső műsorba. Jenei Judit maga jelentkezett, Horváth Lászlót azonban két kolléganője „nevezte” be. Már amikor elsőre egymásra pillantottak, tudták, hogy megtaláltak azt, akivel el tudnák képzelni hosszú távon az életüket. A távolság miatt nem volt könnyű megszervezni a randevúkat. Judit Debrecenben, László akkor még Somogysárdon élt. Azonban mindent megtettek azért, hogy újból lássák egymást. Ebben a műsor készítői is segítségükre voltak. Nemcsak egymást nyerték meg, hanem egy prágai utazást is.

Horváth László nem sokat tétlenkedett. A tizenharmadik együtt töltött nap után, 1998 húsvétjának környékén úgy döntött, megkéri kedvese kezét. – Tapasztaltak voltunk, amikor megismerkedtünk és tudtuk hogyan működik jól egy kapcsolat – mondta Horváth László, aki lakásukban fogadott bennünket. – Már az elején is egy húron pendültünk. A legelső ebédkor úgy beszélgettünk egymással, mintha régi ismerősök lennénk. Ez nem változott 25 év alatt sem. Egymás felé még egy hangos szó sem hagyta el a szánkat – tette hozzá.

– Tiszteljük egymást és nem beszélünk csúnyán – vette át a szót Horváthné Jenei Judit. – Türelmesek vagyunk és nagyon sokat beszélgetünk. Mindennap beszámolunk egymásnak a dolgainkról. Hasonló az érdeklődési körünk, egy a baráti társaságunk, ez is hozzájárul ahhoz, hogy sikeres és jó a házasságunk – mondta Horváthné Jenei Judit.

A kaposvári házaspár apró figyelmességgel és meglepetéssel igyekszik tenni a másikért. Judit és László arra is nagyon ügyel, hogy ne csak a házassági évfordulójuk napját (október 24-e) ünnepelje meg. Ezért minden hónap 24-én kinyitnak egy üveg pezsgőt, hogy koccintsanak. Szerelmüknek és találkozásuknak felnőtt gyermekük, Fanni is nagyon örül. Az egyetemista fiatal elmondta, barátai, ismerősei közül sokan kételkedtek abban, hogyan jöttek össze a szülei. De amikor meglátják a tévé felvételt, akkor már elhiszik, hogy létezik szerelem első látásra. Horváth Fanni hozzátette, ha nem a szüleiről lenne szó, akkor ő is nehezen hinné el a történetüket.

A pedagógus Horváth László és köztisztviselő felesége már tervezi a 25 éves házassági évfordulót. Az őszi ezüstlakodalmat Prágában szeretnék majd megünnepelni.