Egy felhívást tettek közzé a buzsáki lakosok között a napokban. Arra kérik őket, hogy betegkártyájukat a településen dolgozó háziorvoshoz adják le, ugyanis az egészségügyi törvény módosítása miatt, ha a praxisban nem érik el az 1200-as kártyaszámot, akkor beolvasztják azt egy másikba.

– Összesen 1575 buzsáki lakcímkártyával rendelkezőről tudunk, közülük mindösszesen 930-an jelentkeztek be a helyi háziorvosi praxisba – mondta el Kara Lajos polgármester. Hozzátette: a buzsáki praxisban szakképzett belgyógyász orvos és ápoló látja el a betegeket, nemcsak felnőtteket, hanem gyermekeket is, ez azt jelenti, hogy nem kell messze utazni a gyermekorvosi ellátás igénybevételéért. – A 2022 decemberében elfogadott egészségügyi törvény módosítása értelmében az 1200 kártyánál kisebb háziorvosi körzeteket összeolvasztják más környékbeli praxisokkal, hogy megoldják az orvoshiányt, illetve ezzel biztosítják a költségtakarékosságot – mondta el Kara Lajos. Hozzátette: településüket is érintheti a körzethatár-­módosítás, így kevesebbet tud majd háziorvosuk helyben rendelni.

Az 1160 lakosú Hetes községben viszont több mint 1500 kártyát adtak le a betegek a helyi háziorvosnak. Pavelka Béla polgármester elmondta: tapasztalt, nagy munkabírású háziorvosuk miatt sokan járnak át a környékbeli településekről is Hetesre, ahol több mint harminc éve gyógyítja a betegeket. – A doktor már közel jár a nyugdíjkorhatárhoz – mondta el a polgármester. – Bízunk benne, hogy ha egészségügyi állapota engedi, akkor marad még nálunk.

Egyes kutatások szerint Somogy vármegye a negyedik helyen áll a veszélyeztetett, 1200 kártyaszám alatti praxisok száma alapján. – 2028-ra meg kell szüntetni az 1200 kártyaszám alatti praxisokat, ám azt még nem lehet tudni, hogy Somogyban hány falut érint az intézkedés – mondta el Dús István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) somogyi elnöke. Ahogy azt sem, hogy az átalakítást követően hogyan alakulnak ezeken a településeken a rendelések.

Dús István hozzátette: az egészségügyi törvény módosításának másik nagy változása, hogy nem fix finanszírozási díjat kapnak a háziorvosok, hanem teljesítménydíj lesz.



Fotóill.: MW

Somogy a negyedik legveszélyeztetettebb vármegye

A tervezett teljesítményfinanszírozás feszültségeket szül



Dús István, a MOK somogyi elnöke szerint a tervezett teljesítményfinanszírozás jelenleg feszültséget okoz a szakma és a finanszírozó között. – Nehéz igazságot tenni, hogy egy 1200-as praxisban könnyebb elérni az indikátorszámokat, vagy egy 2300-as praxisban, ahol más az orvosok terhelése – emelte ki a háziorvos. Dús István szerint egy rosszabb szociális helyzetű faluban kevesebben vesznek fel védőoltást, mennek el például szűrésekre, mint a városi körzetben, ezért nehezebben teljesíthetőek a feltételek.