Tizenhét csapat – köztük vidékiek is – fogadta el az önkormányzat meghívását az első böllér- és kolbásztöltő napra – mondta Szabad Józsefné polgármester asszony. Mivel a környezet is beszámított a pontozásba, igyekezett minden csapat feldíszíteni a portáját és a tálaló edényt. Köszöntötte a rendezvényt Szászfalvi László országgyűlési képviselő és Bogdán Imre megyei roma elnök.

Hogy a hangulat is jó legyen fogyott a pálinka és hegynek leve. De több helyen kóstolóval is várták a vendégeket. Szólt a zene, volt, aki táncra is perdült. Nem maradt el a finom ebéd sem: paradicsomos káposzta húsgombóccal, hurka, a sátraknál sült kolbász és fánk. Ez utóbbi az Ezüst Hárs Szépkorúak Egyesülete (ESZE) lelkes asszonyainak köszönhető. Több mint ötszáz fánkot készítettek.

Fotós: Györke József

A maskarás gyerekek is megérkeztek és tettek egy kis kört a településen, majd elégették a telet jelképező kisze bábut. Amíg zajlott a zsűrizés, addig zsonglőr bohóc szórakoztatta a fiatalokat. Sok finom sült kolbászt és díszes tálat pontoztak az ítészek. Nehéz volt a döntés következtében 2-2 arany, ezüst és bronz oklevél talált gazdára. Sőt a zsűri és az alpolgármester úr még különdíjat is adott.