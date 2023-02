– Mindenkinek fontos a szórakozás. Nekünk, orvosoknak is, hogy egy kicsit elfeledjük a hétköznapi gondokat, és kikapcsolódunk mi is – mondta Dús István, a megyei kamara elnöke. A gyógyítók talpa alá a budapesti Avanti Zeenekar szolgáltatta a zenét és Sulyok Péter humorista gondoskodott a jó hangulat megteremtéséről. A bálon csaknem százan vettek részt a Dorottya nagytermében, ahol három -féle menüből választhattak a résztvevők, akik a tombolanyereményeken is izgulhattak, hiszen egy telefon volt a fődíj a támogatók jóvoltából. Az orvosoknak nemcsak a bál az egyetlen szórakozásuk, szívesen szerveznek közösen színházi előadások megtekintését, amikor kedvezményes színházjegyekhez juttatják a kamara tagjait.