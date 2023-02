Arról is döntöttek, hogy az idén hétezer forinttal nő a felnőtt éves engedély ára. A 141 horgászból álló egyesület rendezvényén 93-an jelentek meg. Dékány Andor ötéves mandátuma lejárt, s nem akart újra indulni a tisztségért. Két évig elnökhelyettes volt, s 18 éven át elnökként dolgozott, de az egyesülettől továbbra sem szakad el. A felügyelőbizottság élén tovább dolgozik a közösségért.

– Fiatalítást szerettem volna az egyesületben, s időben át akartam adni a stafétabotot – mondta a 62 éves Dékány Andor. – Erről már korábban, időben tájékoztattam a közösségünket. Úgy érzem, hogy sok elképzelésünket valóra váltottuk közösen. Felújítottuk a horgászházat, ahol közösségi rendezvényeinket tartjuk, az átjárónál hidat építettünk, a tópartra bevezettük a villanyt, s iszaptalanítottuk a tavat. Nagyjából 18 centiméterrel csökkent az iszapréteg, a munka négy éve valósult meg, s csaknem hárommillió forintot fordítottunk a kivitelezésre.

Dékány Andor szerint az is fontos eredmény, hogy az utóbbi időszakban zökkenőmentesen zajlott a haltelepítés. Évente csaknem 60-70 mázsa halat, főként pontyot helyeztek ki, s ezen kívül keszeget és süllőt is rendeltek. Bár a tavalyi, közel 50 százalékos drágulás miatt kevesebb pontyot szereztek be, mint az elmúlt években, az új vezetés célja, hogy 2023-ban is a megszokott módon folytatódjon a telepítés. A tó továbbra is közkedvelt, 2022-ben 11 új belépő csatlakozott az egyesülethez.

– Régebben nyugodt hely volt a terület, manapság nagyobb a nyüzsgés, de a tavunk még mindig alkalmas a tökéletes kikapcsolódásra, feltöltődésre – összegzett.

– A horgászat egyre vonzóbb, a fiatalok közül is egyre több embert érdekel. Amikor csak lehet, ezután is kiülök majd a partra. Nyolcévesen a Fonyódi-árkon fogtam életem első halát, egy kis compót, a legnagyobb, egy 16,40 kilós tükörponty a Húskombinát horgásztaván akadt a horgomra – emlékezett vissza.

Megtudtuk, hogy a tavalyi 58 ezer forintról 65 ezer forintra drágult a felnőtt éves engedély, a napi jegy ára 5000 forint helyett 8500 forintba kerül majd. Az egyesület tagjai segítségükről biztosították egyik társukat, akinek leégett a horgászháza a hónap elején. Dékány Andor elmondta: az illető önhibáján kívül keletkezett a tűz, s a horgásznak nincs biztosítása. Az egyesület tagjai fejenként 2000 forinttal segítik a társukat, ám aki akar, ennél többet is fizethet.





Fotó: L. R.