Somogyból több mint száz végzős általános iskolás jelentkezett, hogy magyar nyelvből, angolból, németből, matematikából, történelemből, biológiából, kémiából, vagy éppen informatikából számot adjon tudásáról. Megyeszerte várják már az iskolák, hogy a kaposvári Táncsics Gimnázium megrendezze a versenyt.

– Az elmúlt három évben online tudtuk megrendezni, és a díjkiosztók is elmaradtak, örömöt jelent, hogy végre személyesen találkozhatunk – mondta Vámosi László, a Táncsics Gimnázium igazgatója a csütörtöki díjkiosztón, amelyen néhány diák több tantárgyból is átvehette az oklevelet, amelyhez könyv és egy tábla csoki is járt a résztvevőknek.

– Szeretem a reál tantárgyakat, matematikából és informatikából is indultam. Megszoktam már a versenyzést, mert az elmúlt évek során matematikából sikerült megyei versenyeken dobogós helyeket szereznem – mondta Mészáros Réka, a Toldi Lakótelepi Tagiskola diákja, akinek nem járt lemondással a felkészülés, a nyolc év alatt megszerzett tudására hagyatkozott.