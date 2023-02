A Kapos Holding Zrt. arról tájékoztatott szombat reggel, hogy műszaki hiba miatt a távhőszolgáltatás - a fűtés és melegvíz szolgáltatás is - szünetel szombaton 10 és 18 óra között. Azt is írták, hogy munkatársaik megkezdték a hiba elhárítását, s igyekeznek minél előbb helyreállítani a szolgáltatást. Addig is a lakók türelmét és megértését kérték a Füredi, a Kinizsi, a Szondi, a Toldi és a Búzavirág lakótelepeken.

Az üzemzavar az alábbi lakásokat érinti:

Békevár Baptista Gyülekezet Toldi Lakótelepi Tagiskola NAV Igazgatósága Posta Szondi u. 2. Szondi u. 4. Szondi u. 6. Szondi u. 8. Szondi u. 10. Szondi u. 12. Szondi u. 14. Szondi u. 16. Szondi u. 18. Szondi u. 20. Füredi u. 41. Füredi u. 43. Füredi u. 45. Füredi u. 47. Füredi u. 49. Füredi u. 51. Toldi u. 1. Toldi u. 3. Toldi u. 5. Toldi u. 7. Szondi u. 22. Szondi u. 24. Szondi u. 26. Szondi u. 28. Szondi u. 30. Szondi u. 32. Szondi u. 7. 1-4 Szondi u. 7. 5-9 Szondi u. 7/a. 1-4 Szondi u. 7/a. 5-9 Toldi u. 2. Toldi u. 4. Toldi u. 6. Toldi u. 8. Toldi u. 10. Toldi u. 12. Toldi u. 14. Toldi u. 16. Toldi u. 18. Toldi u. 20. Füredi u. 57. Füredi u. 59. Füredi u. 61. Füredi u. 63. Füredi u. 65. Füredi u. 67. Füredi u. 69. Füredi u. 71. Füredi u. 73. Füredi u. 75. Füredi u. 77. Füredi u. 79. Füredi u. 81. Füredi u. 83. Füredi u. 85. Füredi u. 87. Füredi u. 89. Füredi u. 91. Füredi u. 93. Búzavirág u. 34. Búzavirág u. 35. Búzavirág u. 36. Búzavirág u. 37. Búzavirág u. 38. Búzavirág u. 39. Búzavirág u. 40. Búzavirág u. 41. Kinizsi Iskola Búzavirág u. 22. Búzavirág u. 23. Búzavirág u. 24. Búzavirág u. 25. Búzavirág u. 26. Búzavirág u. 27. Búzavirág u. 28. Búzavirág u. 29. Búzavirág u. 30. Búzavirág u. 31. Búzavirág u. 32. Búzavirág u. 33. Kinizsi Iskola Szolgálati lakás Búzavirág Óvoda Búzavirág u. Bölcsőde Bölcsöde Orvosi Rendelő Búzavirág u. 9. Búzavirág u. 10. Búzavirág u. 11. Búzavirág u. 12. Búzavirág u. 13. Búzavirág u. 14. Búzavirág u. 15. Búzavirág u. 16. Búzavirág u. 17. Búzavirág u. 18. Flamingó Panzió Idősek Otthona Kinizsi Edzőcsarnok Kinizsi ltp. 1. Kinizsi ltp. 2. Kinizsi ltp. 3. Kinizsi ltp. 4. Kinizsi ltp. 5. I,II,III Kinizsi ltp. 6. Kinizsi ltp. 8. Kinizsi ltp. 10. Kinizsi ltp. 1/a. Kinizsi ltp. 1/b. Kinizsi ltp. 14. Kinizsi ltp. 16. Kinizsi ltp. 18. Kinizsi ltp. 3/a. Kinizsi ltp. 3/b. Búzavirág u. 1. Búzavirág u. 2. Búzavirág u. 3. Búzavirág u. 4. Búzavirág u. 5. Búzavirág u. 6. Búzavirág u. 7. Búzavirág u. 8. Kinizsi ltp. 20. Kinizsi ltp. 22. Kinizsi ltp. 24. Kinizsi ltp. 26. Kinizsi ltp. 28. Kinizsi ltp. 30. Kinizsi ltp. 32. Kinizsi ltp. 34. Kinizsi ltp. 36. Kinizsi ltp. 38. Kinizsi ltp. 40. Kinizsi ltp. 42. Kinizsi ltp. 44. Kinizsi ltp. 46. Kinizsi ltp. 48. Béke utca 53. Béke utca 55. Béke utca 71. Béke utca 73.

