A Somogyi Hírlap és a Sonline.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy beszámoljon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Somogy vármegyei emberekről, azok munkásságáról. Legyen szó közéletről, kultúráról, tudományról, nagyszerű teljesítményekben bővelkedik szűkebb pátriánk. Hírportálunkon folyamatosan olvashatnak mindennapi emberek kivételes tetteiről, vagy éppen nem mindennapi emberek példamutató tevékenységéről. Az ő munkájukat, munkásságukat szeretnénk még inkább elismerni, ezért hirdettük meg az Év embere szavazásunkat.

Nézzük a jelölteket!

Zsiga Csaba jótékony kerékpáros

Bodó László, a Kötél Egyesület elnöke

Mohayné Farkas Ibolya, a Mélyben és Reményben Alapítvány elnöke

Vargáné Balatincz Krisztina, Kelevíz polgármestere

Leányvári Krisztina cukrász szakoktató

Boncz Edit, a Kutyatár Egyesület elnöke

Egyed Miklós hematológus professzor

Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke

Czinkóczky Csaba a töreki Dharma Ló- és Állatmenhely alapítványának elnöke és alapítója

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férfi csapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Somogyban!

Íme a jelöltek, kategóriánként.

NŐK

1. Halmai Petra (Kaposvári Sportközpont és Sportiskola – úszó olimpikon)

2. Szerafin Zsófia (Kaposvári Vízügyi SC – kajak-kenu)

3. Szedmák Réka (Kaposvári Női Röplabda Club – Extraliga)

4. Wald Kíra (Siófok KC – kézilabda)

5. Mohácsi Zsófia (quad)

FÉRFIAK

1. Németh Nándor (úszó olimpikon)

2. Bögöly Gábor (Fino Kpaosvár – röplabda)

3. Puska Bence (Kometa Kaposvári KK – kosárlabdázó)

4. Palasics Kristóf (NEKA – kézilabda)

5. Csoma Kristóf (Kaposvári Vízlabda Klub – OB I.)

FÉRFICSAPAT

1. Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub (NB I.-es kosárlabdacsapat)

2. HSA NEKA (NB I.-es kézilabdacsapat)

3. Csurgói KK (NB I.-es kézilabdacsapat)

4. Kaposvári VK (OB I.-es vízlabdacsapat)

5. Fino Kaposvár (Extraligás röplabdacsapat)

6. BFC Siófok (Labdarúgó NB II.)

NŐI CSAPAT

1. Siófok KC (NB I.-es kézilabdacsapat)

2. NEKA (NB I.-be feljutott kézilabdacsapat)

3. Kaposvári Női RC (Extraligás röplabdacsapat)

4. Balatoni Vasas SE (Szuperligás tekecsapat)

5. Kapos Dynamic Sport és Szabadidő Egyesület (szinkronúszás)

Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az Olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím.

A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart.

Kérjük, kattintson az Év embere és az Év sportolója oldalunkra, és szavazzon a jelöltekre! Ezt naponta egyszer teheti meg, de kérjük, látogasson el másnap is az oldalakra!