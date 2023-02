Egy hónappal ezelőtt adta be az utolsó influenza elleni védőoltást Varga Imre. A kaposújlaki háziorvos a korábbi évekhez hasonlóan 120 adag vakcinát rendelt. Ezekkel zömében időseket és krónikus betegeket oltott be. Varga Imre lapunknak elmondta, aki esetleg most gondolja úgy, hogy kérné az oltást, annak sem késő beadatnia. A hatását nagyjából tíz-tizennégy nap alatt fejti ki. A kaposújlaki háziorvos kiemelte, az elmúlt napokban többen is felkeresték a rendelőjét influenzaszerű megbetegedéssel. A leggyakrabban fiatalokat kellett ellátnia. Sokan náthával, makacs, száraz köhögéssel, lázzal és torokfájással érkeztek. Varga Imre hozzátette, mindenkinek azt javasolja, hogy vitamintabletták helyett fogyasszon rengeteg gyümölcsöt.

Hajdu Xénia kaposvári háziorvosnál is nagy volt a forgalom a héten. Naponta átlagosan 100 beteg kereste fel a rendelőt. – Az emberek 80 százaléka influenzaszerű tünetekkel érkezett, de nem voltak ritkák a hányásos, hasmenéses esetek sem – mondta a háziorvos. – Utóbbi leginkább azoknál a felnőtteknél fordult elő, akiknek gyermeke van. A fiatalok az óvodából és az iskolából hazaviszik a vírust, majd megfertőzik szüleiket. A betegség általában néhány nap alatt lecseng, azonban szigorú diétát kell tartani – emelte ki a kaposvári háziorvos. Hajdu Xénia arról is beszélt lapunknak, összesen 80 adag influenza elleni vakcinát rendelt, és tíz kivételével már mindet beadta. Az oltást leginkább idősek kérték, és idén jóval többen éltek a lehetőséggel, mint egy éve – tette hozzá.

Dús István Kiskorpád és környékének háziorvosa elmondta, ezen a héten naponta csaknem százan keresték fel. Nagy részük influenzás tünetekkel, de hányásos, hasmenéses esetekkel is találkozott. Dús István kiemelte, a megrendelt, ingyenes védőoltások mintegy 60 százalékát már beadta.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint, a 2022–2023-as influenzaszezonban országosan 1 millió 300 ezer ingyenes oltás áll rendelkezésre. Arról azonban nem kaptunk adatot, hogy ebből Somogyba mennyi jutott és eddig hányat adtak be.

A fiatalok csak elvétve kérik az oltást

Pavlovics György gyermekháziorvos érdeklődésünkre elmondta, legalább 40-50 százalékkal több a beteg, mint néhány héttel ezelőtt. – Mindenféle esettel találkozunk, jönnek hányásos, hasmenéses panaszokkal és influenzaszerű tünetekkel is – hangsúlyozta Pavlovics György. A gyermekorvos arról is beszélt, a körzetéhez tartozó 1400 gyermek néhány százaléka kérte csak az influenza elleni védőoltást. Leginkább azok, akik szívbetegek vagy asztmások. A 3 és 12 év közöttiek a felnőtt-vakcinadag felét kapták meg, a 12 évnél idősebbek az egészet. Az oltás, csak úgy mint az idősebbeknek, ingyenes – tette hozzá a kaposvári gyermekorvos.