– Somogyban, lakott területen kívül, országos közúton 2020-ban öt, 2021-ben kettő, 2022-ben januártól novemberig hét személyi sérüléses gyalogos elütés volt – derült ki a Magyar Közút legfrissebb tájékoztatójából. Három éve, tavalyelőtt és 2022-ben – január és november között – egy-egy gyalogos vesztette életét. A közút szerint fontos kiemelni, hogy ezek a gyalogosok nem csak elütéses balesetben sérülhettek meg, hanem más módon is, többek közt frontális vagy keresztirányú ütközésnél, esetleg pályaelhagyásos esetekben.

A Magyar Közút közölte: az elmúlt időszakban több olyan gyalogosgázolás történt az országos közutakon, ami megelőzhető lett volna. Csak a külterületi gyorsforgalmi, fő és mellékúti szakaszokon 2020-ban 43, 2021-ben 28, míg 2022-ben 38 halálos áldozata volt ezeknek a baleseteknek.

– Bár a téli hónapok végéhez közeledve egyre korábban világosodik és később sötétedik, de még így is rövidebbek a nappalok a nyári időszakhoz képest – közölték. – A Magyar Közút ezért minden gyalogost arra biztat, hogy közutak mentén, különösen külterületen a saját biztonságuk érdekében viseljenek fényvisszaverő kiegészítőt vagy láthatósági mellényt napkelte előtt, napnyugta után vagy korlátozott látási viszonyok között.

A gyermekek esetében pedig különösen fontos, hogy a kabátjukra, táskájukra is akaszthatunk apró fényvisszaverő eszközöket, kulcstartókat vagy más kiegészítőket.