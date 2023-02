A korábban már a Sonline.hu-n is bemutatott, somogyi tájakról készült drónvideóval első helyezést ért el Bősze András a Drónpilóták Országos Egyesülete által meghirdetett pályázaton. A kiírásra fotó- és videókategóriában lehetett beküldeni felvételeket, Bősze András fényképeket és egy, a somogyi tájat bemutató videót is elküldött. – Azt gondoltam, hogy majd a fotók aratnak nagyobb sikert, de nem így lett, mesélte a fotós érdeklődésünkre.

A szabályozott keretek közti drónozást népszerűsítő pályázatra január végéig lehetett beküldeni pályamunkákat, s a napokban tudták meg a díjazottak az eredményt. – Folyamatosan készítek felvételeket, ebbe az összeállításba a tavalyi év legjobbjai kerültek – tette hozzá a fotós. – Nem számítottam rá, hogy ilyen nagy sikert aratok, mondta Bősze András.

Rendszeresen fotóz és videóz is az alkotó, aki kérdésünkre elmondta azt is, hogy egy videó elkészítése nagyobb kihívást jelent, hiszen több felvételt kell készíteni, hogy összeálljon egy olyan anyag, amelyből elkészülhet valami látványos összeállítás. Bősze András a díjnyertes felvételeket DJI mini kettes drónnal vette fel.