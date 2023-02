Két pedagógus felmondott az idei tanévben a Siófoki Tankerületi Központban, ketten pedig a próbaidő alatt szüntették meg jogviszonyukat. Erről Gruberné Kis-Pál Andrea tankerületi igazgató tájékoztatta szerkesztőségünket. Kiemelte, jelenleg nincsen üres pedagógus-álláshelyük, a nyugdíjba vonuló kollégáik helyére azonban keresnek munkaerőt. Az a tapasztalatuk, hogy a természettudományok, technika és angol szakos tanárok pótlása évek óta egyre nehezebb.

A Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó intézményekből 44-en távoztak, a többségük nyugdíjba vonult. Stickel Péter tankerületi igazgató megkeresésünkre azt válaszolta, több pedagógust, főként szakos tanárokat keresnek vidékre, a hátrányos helyzetű kistelepülésekre. A hiányzó pedagógusokat óraadókkal pótolják, visszafoglalkoztatják a nyugdíjasokat, az ellátatlan órákat pedig túl­óraként felosztják a kollégáik között.

A homokszentgyörgyi I. István Általános Iskolába is keresnek pedagógust. Pfeifferné Vágó Mária intézményvezető lapunknak elmondta, három-négy új kollégának tudnának azonnal munkát adni. A homokszentgyörgyi és a ladi intézményükbe is keresnek tanárt, matematika, fizika és informatika szakos pedagógusra lenne szükségük.

A szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola és Óvodába is kellene új tanerő. Az intézményből családi okok miatt távozott a kémia szakos tanár, ezért az ő helyére keresnek új munkatársat.

Lukács Anett intézményvezető megkeresésünkre elmondta, amíg nem találnak kémiatanárt, addig a diákok óráit két másik pedagógus tartja meg. Hiába hirdették meg korábban az állást, senki sem jelentkezett rá.

– Azt tapasztaljuk, hogy egyes szakokon hiába keresünk utánpótlást – emelte ki Lukács Anett. – Fiatal, pályakezdő pedagógussal az elmúlt években nem is találkoztunk. A tantestület átlagéletkora 40–45 év – tette hozzá a szőlősgyöröki iskola vezetője.

Egyetlen nyugdíjas jelentkezett

A mezőcsokonyai iskolából márciusban távozik az egyik tanár, aki nyugdíjba vonul. A helyére ebben a tanévben már nem vesznek fel senkit sem, a nyáron azonban meghirdetik az állást. Királyné Botka Beáta intézményvezető lapunknak elmondta, várhatóan nem lesz egyszerű új munkatársat találniuk, ugyanis korábban, amikor meghirdettek egy-egy helyet, akkor is egyetlen pedagógus jelentkezett és ő is nyugdíjas volt. Évekkel ezelőtt azonban, amikor nem volt betöltetlen tanári állásuk, többen is beadták a jelentkezésüket – tette hozzá.