Az ember legkiszolgáltatottabb helyzetben talán akkor van, ha beteg és kénytelen rábízni az életét egy számára – legtöbbször – idegen orvosra. Sajnos mostanra már sokféle kórházi megpróbáltatást éltem meg, de ez a legutóbbi volt a legmeglepőbb. Ilyenkor igyekszik az ember lánya pozitívan elindulni, de már amikor beszívja a váró steril levegőjét és hallja a vele együtt várakozó betegeket, ahogyan egyenletességre igyekeznek zabolázni légzésüket a maszkok alatt, ez egyre nehezebb. Ilyenkor óhatatlanul megkezdődik a tanakodás, hogy vajon minek hívtak mindenkit ilyen korán, a legrosszabb a várakozásban mégis a bizonytalanság: nem tudja a beteg, mire számíthat, mit fog érezni, látni, mennyire fog fájni. Szerencsére esetemben ezek közül egyikre sem volt panasz, a sebész profin végezte a munkáját, s még a pánikoló beteget sem mulasztotta el megnyugtatni. Az egészségügyről manapság egyre-másra záporozó nem túl jó hírek hallatán, bevallom őszintén, sokkal rosszabbra számítottam, mi több, meglepődtem a gondosságon és segítőkészségen.

Talán azért is, mert manapság már az életmentő hivatásokra is hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mint egy hétköznapi munkakörre. Pedig valljuk be, már az sem hétköznapi, hogy valaki egy másik ember életét képes megmenteni, az pedig végképp nem az, ha jobbá tudja tenni akár húsz perc leforgása alatt. Ehhez azonban alighanem kevés az anatómiai és gyógyszerismereti rátermettség emberség és empátia nélkül. Ezek megfelelő arányban nyújtott különleges elegye az, ami hozzásegít bennünket a felépüléshez.