Egyelőre még várni kell az inflációs fordulatra. Hiszen januárban a fő inflációs mutató szerint az egy évvel korábbinál 25,7 százalékkal voltak magasabbak az árak, ez pedig gyorsulást jelent a decemberi 24,5 százalékos adathoz képest. Az árak szinte minden területen emelkednek, így például az autóknál is. Januárban az új autóknál több mint 24 százalékos volt az éves áremelkedés, a használtaknál pedig 6,8 százalékos drágulásról volt szó. Az áremelkedés miatt pedig fokozatosan csökkent a kereslet a piacon, ez látható az autók forgalomba helyezési statisztikáit követő Datahouse adataiból is.



Az új autók ára a múlt év során hónapról hónapra emelkedett, emiatt sok vásárló a használtak felé fordult, így utóbbiaknál is nőttek az árak. Az is látható, hogy miközben az új autók ára emelkedőn maradt, havi összevetésben a használtaknál megállt a drágulás. Tavaly novemberben az egy hónappal korábbihoz képest több mint 1 százalékos, decemberben 0,5 százalékos volt az árcsökkenés, januárban pedig stagnálásról szól a statisztika havi alapon. Mindez arra utal, hogy a használt autóknál tartósnak látszik a folyamat, a vásárlóerő és a kereslet csökkenésére reagáltak az eladók, azaz már nem emelik az árakat, esetleg szinten tartják., Esetenként pedig csökkentésre is hajlandóak lehetnek. Hasonló folyamat játszódik le a lakáspiacon, ahol a vevők a korábbinál sokkal kedvezőbb alkupozícióba kerültek, azaz lokációtól és lakásmérettől függően jelentősebb diszkontot kaphatnak a vételárból.