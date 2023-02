Ennek a hihetetlenül nagy volumenű, több évtizedes munkának állít emléket Bugacon az Alföldfásítási Múzeum. Az értékmegőrzés kiemelkedő példája még az OAKEYLIFE projekt is a Peszéri-erdőben (Kunpeszér közelében), amely hazánk egyik legszebb homoki tölgyes-erdőssztyepp élőhelykomplexe, melynek megóvásáért fogott össze az erdőgazdaság, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A KEFAG Zrt. országos hírű Juniperus kertje 1991 óta működik, faiskolai dísznövények termesztésével foglalkozik. A parkerdészet széles vevőkörrel rendelkezik, termékválasztéka folyamatosan bővül, melynek köszönhetően a térség ellátásában központi szerepet tölt be. Az Agrárminisztérium Településfásítási Programjához a Juniperus Parkerdészet biztosított eddig 36 000 db sorfát 1352 (10 ezer fő alatti) település-, valamint 7 000 db sorfát a MOL Európa Alapítvány Városfásítási programban 123 (10 ezer fő feletti) település számára.

Kecskemét-Hetényegyházán a - több mint ezer hektáros - Nyíri-erdőben elhelyezkedő Szent Hubertus Parkerdő nemcsak sokak kedvelt pihenő- és kirándulóhelye, hanem csodálatos természeti környezetet biztosít az immáron 20 éve működő Vackor Vár Erdei Iskola foglalkozásaihoz és nyári táboraihoz is. Minden évben március 15-én nagyszabású, hagyományőrző ünnepség idézi itt fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékét, és a Nyíri Erdészházban kialakított 1848-1849-es Gyűjtemény bepillantást enged a régmúltba. A több mint 35 éves Kecskeméti Arborétumban a 14 tematikus ösvény mellett pihenőhelyek, játszótér, erdei tornapálya várja a természetben kikapcsolódni vágyókat. A 62 hektáros növénygyűjtemény kedvelt futó- és kirándulóhely, valamint fontos kísérleti terület, egyben az alföldi díszkertkultúra fellendítését is segíti. Nemcsak természetjárásra, hanem a szabadidő aktív eltöltésére, sportolásra, kerékpározásra is nagyszerű lehetőséget kínálnak a KEFAG Zrt. által fenntartott kiránduló erdők Kecskemét közelében a Csalánosi-, továbbá a Császártöltési-, és a Sáskalaposi Parkerdő Tompán.

Az Alföldi Kéktúra csaknem 60 km-en a Társaság erdeiben halad. Ezen az úton gyalogolva a magasból is rátekinthet a túrázó a homokos, dimbes-dombos tájra a Kisszállás határában lévő Jánosteleki kilátóról. A Leskowszky Albert Emléktúra mintegy 100 km hosszú Ladánybenétől Bugacon át Petőfiszállásig, valamint a 24 kilométeres Kápolnák Útja a Kecskeméti Arborétumtól a Nyíri-erdei Szent Hubertus Kápolna érintésével Lajosmizséig kínál remek lehetőséget a testi-lelki feltöltődésre. Ezek az utak gyalogszerrel, kerékpárral, s némelyik lóháton is bejárható áthaladási engedéllyel. Az erdőgazdaság nyolc szálláshelyet, kulcsosházat tart fenn, de folyamatosan karbantartják az ismeretterjesztést és a környezeti nevelést szolgáló parkerdeiket, tanösvényeiket is. A vizes élőhelyeket előnyben részesítők akár a Solti Kulcsosházban, a Duna közelében, vagy a Tőserdő Kastély Üdülőben, Lakitelken a Holt-Tiszánál is megszállhatnak. Erdeink természeti kincsei minden évszakban csodálatosak, így bármikor érdemes meglátogatni őket!

Szavazzon az Agrárminisztérium Facebook oldalán a KEFAG Zrt. legszebb területére! Találjuk meg együtt Magyarország legvonzóbb erdejét!

Az Agrárminisztérium 2023. február 11-én indult sorozatában hetente bemutat egy állami erdőgazdaságot, illetve a Facebook oldalán hetente megoszt 8 helyszínt az adott állami erdőgazdaság területén, amelyre a közösségi oldalon szavazni lehet.