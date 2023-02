– Melyik Batthyány-ág leszármazottja a férje?

– A „szegények orvosaként” ismert Boldog Batthyány-Strattmann László unokája a férjem, Batthyány Ádám; a hercegi család tagja: Batthyány-Strattmann László herceg és Windisch Graetz Mária Terézia harmadik gyermeke. Ahogy a mondás tartja: „Nomen est omen”. A Batthyányak évszázadokon keresztül tették a dolgukat. Emögött egyfajta belső hajtóerő áll, nincs más választás. Illetve pontosan ez a választás, a döntés egy ügy mellett, ami mindig a közjó szolgálata, az értékek képviselete és átadása a követendő példa megteremtésével. Az örökség hatalmas felelősség, egy nemes ügy melletti elköteleződés, amiért a Batthyányak ma is köztünk élnek. Azon dolgozunk, hogy a nevük sokkal többet jelentsen kicsinek és nagynak, mint az a pár mondat, ami nyelvtan- vagy történelemórán elhangzik. Ez az év Batthyány-­Strattmann László boldoggá avatásának 20. évfordulója. Az emlékévhez kapcsolódóan – számos esemény mellett – egy 50 perces dokumentumfilmet készítettünk. Sok helyre hívnak, és szívesen megyünk. Ezért is külön öröm, hogy Kaposvárra is meghívást kaptam.

– Missziónak tekinti a vidéki nők felzárkóztatását. Mi motiválja abban, hogy igazodási pontot, kapaszkodót adjon nekik?

– Nehéz eligazodni és kapaszkodókat találni, hiszen kisebb-nagyobb közösségekben, de globális szinten is az értékek válságát éljük. Magam is olyan családból jövök, ahol az értékeknek – a hit, a család, a közösség mellett –, a földnek és Istennek, egymás tiszteletének súlya van. Ebbe kapaszkodom én is, ez motivál magánemberként és civil szervezetek vezetőjeként is. A gyermekeim ugyanilyen nevelésben részesülnek, a munkámat így végzem, így tudok hiteles lenni. A történelmi családba való bekerülésem ezt csak felerősítette. Mint ahogy azt is egyre tisztábban látom, hogy a nő a család motorja – ezért tekintem különös szívügyemnek mindazokat a támogató, szakmai programokat, rendezvényeket, melyek a testi-lelki-szellemi egyensúlyt szolgálják. Nincs több száz hektár földünk, jelenleg is bérbe adjuk, amink van. A föld, a vidék szeretetét azonban ugyanúgy átadom gyermekeimnek, mint a fent említett egyéb értékeket.

– A Batthyány Örökség Alapítvány elnöke, a Magyar Női Unió Egyesület alapítója és elnöke, valamint az Új Társadalom Szalon alapítója is egyben. Nemesi névvel könnyebben megnyílnak az ajtók Ön előtt, vagy az elköteleződés, a magyarság iránti talpig nehéz hűség a leglényegesebb?

– Természetesen a név hallatán sokan felkapják a fejüket, ám – ahogy korábban említettem – a név kötelez, és mit sem ér pontosan a kérdésben említett valódi, belső elköteleződés nélkül. Szerencsésnek tekintem magam, hiszen mindaz, amit otthonról hoztam, megsokszorozódott az évek során. Úgy is fogalmazhatnék: a felelősségvállalás, a kötelességtudat feladata termékeny talajra hullott. Mi mást kívánhatna magának az ember, mint hogy munkájával, hivatásával hozzáadott értéket tudjon teremteni. Ez csakis úgy megy, ha magamhoz, a hozott és kapott értékeimhez hű vagyok; a magyar nyelvet és kultúrát tisztelő gyermekeket nevelek, akik ugyanezt fogják átadni saját gyermekeiknek is. Magam is a néptánc, a népdalok, a kézművesség iránti lelkesedéssel nőttem fel.

– A sokgyerekes boldog Batthyány-­Strattmann László is különös figyelemmel fordult népe felé. A szeretet, a hivatás iránti alázata volt élete vezérmotívuma, meg az irgalom. Ön szerint milyen üzenetet küldene kései kollégáinak?

– A herceg orvos élete, tevékenysége valóban egyedülálló a Batthyányak sorában. Szolgálat, alázat, hűség. Feltétlen szeretettel fordulni a beteg felé – ez volt az ő különös figyelme és hitvallása. És még valami: a betegszoba előtt az orvos a saját gondjait leteszi. Szerencsére ma is sokan, sok területen az ő nyomdokaiban járnak. Modern és elgondolkodtató a következő Batthyány-Strattmann László idézet: „Szeretem a hivatásom, a beteg megtanít Istent egyre jobban szeretni, s Istent szeretem a betegben, s a beteg többet segít nekem, mint én neki!” Számomra ennek az az üzenete, hogy ő csak egy eszköz, tehetségét Istentől kapta. Mindnyájunknak megvan a maga küldetése, életfeladata, ezt csakis akkor tudjuk maradéktalanul beteljesíteni, ha alázattal és szolgálattal végezzük.

– A művészetpártolás, az értékközvetítés, a jobbítás szándéka mindennapjainak fő mozgatórugója, de erőforrása is. Én különösen kedvelem a jó értelemben megszállottakat, a „szent őrülteket”, mert ők viszik előrébb a világot. Annak tartják?

– Én magamat is annak tartom… (Mosolyog...) Eszembe jut tinédzser- és ifjúkorom, amikor „deviánsnak” tituláltak. Ma már felmentem őket, mert erre a másfajta viselkedésre még nem volt egyéb szavunk. Én közösséget érzek a jó értelemben vett megszállottakkal, akik – ahogyan fogalmaz – „szent őrültekként” tudnak, mernek kiállni az értékek mellett. Hiszek abban, hogy élhető jövőt csakis úgy tudunk teremteni, ha a társadalomban betöltött felelős és tudatos szerepvállalást mindannyian feladatunknak tekintjük. Az azonban, hogy mit és hogyan adunk át a generációknak, csakis rajtunk múlik; ez nem működhet jól küldetéstudat, szenvedély, őrült megszállottság nélkül. Engem ez motivál, inspirál, vezet magánemberként és civil kezdeményezések vezetőjeként is.

– Gondolom, olykor beszélget Istennel, és hálát ad a családjáért, a lehetőségeiért, e nemes küldetésért. Most miért ostromolja az eget?

– Igen, a napjaimat imával kezdem és zárom, meghitt, bensőséges a hitem, és hálás vagyok, hogy magam is érezhetem a „vezettetést”. Anyaként természetesen a gyermekeim boldogsága a legfontosabb tét, hogy ők is legjobb képességeik, adottságaik mentén tudjanak kiteljesedni, adni, szolgálni. Hogy miért ostromlom az eget? Az összefogás, az egység fontosságáért minden szinten – a családban, kis és nagy közösségekben egyaránt.

– „Oroszlánként kell védenünk kultúránkat, vallásunkat, az anyaföldünket, családunkat és hagyományainkat” – vallja egy helyütt. Szerintem minden magyar embernek ez kellene hogy legyen a fő feladata, de láthatjuk, hogy messze nem így van…

– Hiszek abban, hogy mindig vannak, lesznek olyan „szent őrültek”, akik feladatukat ezzel a hozzáállással végzik. S hogy a hozott és kapott örökségemhez hű legyek: mindezt hűséggel és bátorsággal teszik, ahogy a Batthyány­ak évszázados jelmondata is hirdeti.

Az életutat nem anyagiakban mérik

„Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá!” – buzdított Batthyány-Strattmann László. A „szegények orvosa” és felesége, Coreth Mária Terézia házassága és családi élete biztatás és példa sokaknak: szavaik mellett tetteikkel mutattak példát, s hitelesek voltak – legyen szó a családról, orvosi tevékenységről vagy a közösségekért végzett munkáról.

Batthyány-Schmidt Margit állítja: az életutat nem anyagi javakban mérik. „Sokkal inkább az adja értékünket, hogy az utókor mit visz majd belőlünk magukkal. Ha ez csak egyetlen elégedett mosoly a tetteink nyomán, már az is elegendő.”