A Magyar Parasport Napját már hat esztendeje minden évben február huszonkettedikén ünneplik, a dátum választása pedig szimbolikus, hiszen ezen a napon, 1970-ben alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja, a Mozgásjavító Intézmény falai között. A Parasport Napja a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) által jött létre. A mai magyar parasport kialakulásában döntő jelentőségű volt, hogy az első, intézményesített sportszervezetet olyan legendák alapították meg, mint Tauber Zoltán, Magyarország első paralimpiai bajnoka, Fejes András, aki az első magyar paralimpiai érmet nyerte, és a Mozgásjavító tanárai, diákjai.

Az MBP a FODISZ szakmai támogatásával hirdette meg idén is Lélekmozgató Programját, mellyel együttműködésre, megemlékezésre hívták az ország összes óvodáját, iskoláját és önkormányzatát. Újdonságként ebben az évben a felsőoktatási intézmények hallgatóit is megszólították és aktivitásra biztatták. A programsorozat lényege, hogy a pedagógusok ezen a napon, a testnevelés órák keretében, a különböző életkorú diákokkal kipróbálják a fogyatékos sportok csapatsportágait. Így közelebb kerülhetnek egymáshoz az épek és a fogyatékossággal élők. Az MBP és a FODISZ letölthető filmeket, illetve előadásokat is kínált, melyek remek alapjai lehetnek egy tanítási óra segédletének. Fogyatékossággal élő sportolók, paralimpiai bajnokok interjúi, kisfilmjei, riportjai mellett letölthető volt egy előadás is, mely a Magyar Parasport Napjával, a hazai parasport mozgalommal volt kapcsolatos. Az óvodás és kisiskolás korosztály számára ebben az évben is Bartos Erika érzékenyítő meséi és rajzai segítették a Lélekmozgató Program megvalósítását. Újdonság, hogy idén két mese is narrált, digitális diafilm formájában is bekerült a palettába.