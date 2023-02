A 2023-as év gazdasági kilátásai

Az erősödő kaposvári gazdaság kibírta a covid és a háború káros hatásait. A teljes foglalkoztatás terén a város elérte, hogy amíg tíz éve még 7 ezer munkanélküli volt, jelenleg 1300, az országos átlag alatt. A kaposvári újraiparosítási program 2023-ra várható fejleményeiről is beszámolt a polgármester. A Dombóvári úton épül Kaposvár egyik legnagyobb ipartörténeti beruházása, a Sisecam üvegcsomagoló gyár, amelynek eredeti 90 milliárdos költsége mára 160 milliárdra emelkedett, és 350 új munkahelyet jelent. A KOMÉTA az idén egy 40 milliárdos beruházásba kezd, amellyel a tavalyi 70 milliárdos árbevételét 195-re növelheti, és még 400 embernek ad munkát. Két új ipari park épül, és hadiipari gépjárművek beszerelése is megkezdődhet. A tudományos-innovációs park mellett a Füredi úton egy 170 hektáros területet is megnyitnak, ahol az első befektetővel, egy gépipari céggel már az idén megállapodhatnak. Az új világrendhez azonban nem árt alkalmazkodni, miszerint az új befektetők többsége keletről érkezik a régióba, emelte ki.