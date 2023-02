Az ügyes kezű asszonyok százötven fánkot sütöttek. Meghívták azokat is, akik valamilyen módon segédkeznek, hogy a klub minél hatékonyabban működhessen. Részt vett a finom falatok ízlelésén Máj Péter a szövetség megyei általános elnökhelyettese is. Meglepetésként a 3. Ferdinánd Hagyományőrző Huszár Ezred öltözékében érkezett. Mindjárt be is mutatta a huszárcsákót, annak védőrészeit, a panyókára vetett mentét, a dolmányt és a fegyverzetet. A huszár sarkantyút, mint a ló sebességváltóját. Élőben mutatta be a „hatvágást” és döfést. A bemutató közben a jelenlévőkkel közösen katonanótákat és huszárdalokat énekeltek.

Mivel ez évben ritkábban jönnek össze, körvonalazták nyári kirándulásukat, melyet a Duna kanyarba terveznek június közepén.