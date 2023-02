A sajtóbejárás előtt néhány perccel került fel a frissen festett főépület falára a fürdő neve és logója. A szakemberek nemcsak a bejáratnál, hanem az udvari medencéknél is az utolsó simításokat végeztek el pénteken délelőtt. A 300 négyzetméteres, 36-38 fokos medencét az éjszakai fürdőzéshez készítették elő a vendégeknek.

Megújult a főépület homlokzata.

Hajtó Péter a Csokonya Thermál társtulajdonosa az eseményen elmondta, a mostani mintegy 25-30 millió forintos beruházással egy újabb mérföldkőhöz érkezett a fürdő. – A fejlesztésekkel azonban nem állunk le, már készülnek az új gyerekmedence tervei – hangsúlyozta Hajtó Péter. – A szabadtéri csúszdáinkat is szeretnék lecserélni, illetve engedélyeztetni a használatukat. Ehhez az eszközöket le kell majd vizsgáztatnunk. Azokra is gondolunk, akik eddig igénybe vették a fizetős gyógyászati kiegészítő szolgáltatásainkat. Március elsejétől ezt a lehetőséget egy hónapig ingyen kapják meg tőlünk. Ezzel szeretnénk meghálálni a hűségüket – tette hozzá a Csokonya Thermál társtulajdonosa.

Hajtó Péter arról is beszélt, ahhoz hogy a turizmus újrainduljon és fellendüljön a településen, a nyaralótulajdonosokkal együtt kell dolgozniuk. – Úgy gondolkodunk, hogyha nekik telt házuk van, akkor nekünk is, és ez fordítva is igaz – emelte ki a fürdő társtulajdonosa. Harasztia Attila Csokonyavisonta polgármestere az eseményen elmondta, az önkormányzat soha nem tudott volna annyi pénzt áldozni a fürdőre, mint az új tőkeerős vállalkozás. Hozzátette: az elmúlt években 42-43 ezer látogatója volt a fürdőnek, azonban sokat lendítene a településen, ha az 1980-as, 1990-es évek 120 ezres látogatószámát elérnék. A Csokonya Thermált teljes egészében majd csak május 6-án nyitják meg a látogatók előtt. Addig azonban legalább félmilliárd forintos fejlesztést valósítanak meg.

Kitörési lehetőség a fürdőturizmus

Szászfalvi László Barcs és térségének országgyűlési képviselője a sajtóbejáráson elmondta, az elmúlt években pénzügyi, jogi és gazadási akadályok hárultak a fürdő elé, ráadásul beütött a koronavírus-járvány is. Ezeket a nehézségeket azonban részben már sikerült megoldani. A fürdő a korábbi adósságából már több mint 300 millió forintot törleszteni tudott. Szászfalvi László kiemelte, fontos hogy a gyógyfürdő újra üzemel, és több fejlesztés is megvalósul a jövőben. A fürdőturizmus ugyanis nemcsak Csokonyavisontának, hanem a térségnek is egy óriási kitörési lehetőség. A politikus hozzátette, már elkészült egy Dráva-menti turisztikai fejlesztési koncepció, amelyben a Csokonya Thermál is fontos „szerepet” kap.