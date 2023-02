A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara tavaly az elsők között reagált az energiaválságra, sok tagjuknak adtak első kézből információt. Varga József elnök szerint az idén bizonyára még több ilyen praktikus segítségre lesz szükség, s már szervezik a gazdasági évnyitót, ami a jelenlegi gazdasági helyzetről és a megoldáskeresésről szól.

– 2022 első felében a foglalkoztatottság tovább növekedett Somogyban is – nyilatkozta a Somogyi Gazdaságnak Varga József, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) elnöke. Hozzátette: a foglalkoztatási arány is nőtt, ez 65,1 százalék, de mivel az országos 73,1 százalék, egyelőre az utolsó helyen vagyunk a vármegyék sorrendjében. Ám ha azt nézzük, hogy 2009-ben a somogyi foglalkoztatottság alig haladta meg az 50 százalékot, akkor ez nem rossz eredmény.

A SKIK elnöke arról is szólt: erős félévre számítottak, aztán kiderült, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió által kiváltott sokkhatás csökkenti a globális keresletet és felerősíti az inflációs nyomást. A kitettség, az energiaválság csökkentette a háztartások vásárlóerejét és mérsékelte a termelést. A magyar gazdaság az elmúlt évtizedben gyorsabban tudott nőni, mint az uniós átlag. A koronavírus-járvány azonban megszakította ezt a folyamatot, s komoly fennakadásokat okozott. A világpiaci ellátási láncok törései áremelkedésekhez, inflációhoz vezettek.

– Továbbra is a kereskedelem, szállítás és a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás együttes teljesítőképessége miatt valamivel magasabb a megye szolgáltatásokból származó GDP-részesedése – mondta Varga József. – Jelentős a mezőgazdaság szerepe. Az ipari termelés 99,87 százalékát teszi ki a feldolgozóipar, melynek legnagyobb része gépipar, ezen belül is főként számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása. Ez nagyban köszönhető a somogyi székhelyű Flextronics International Kft. teljesítményének. A magas arány mellett meghatározó jelentőségű a villamos berendezések gyártása és számottevő a fémfeldolgozás is. A feldolgozóiparon belül második legmagasabb arányt a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó élelmiszeripar jelenti. A feldolgozóiparban az értékesítés 85 százaléka külföldön történik, például a számítógépes és elektronikai termékek 97 százalékát külföldre gyártják.

Arra a kérdésre, miszerint hogyan alakult a turizmus teljesítménye nálunk, Varga József azt mondta: Somogy kereskedelmi szálláshelyein 2022 első félévében 472 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek, ebből a belföldi vendégek 377 ezer, a külföldi vendégek 95 ezer éjszakát. Előbbiek száma 1,9-szerese, utóbbiaké 7,9-szerese volt az előző év azonos időszakának.

– Ez a járványügyi korlátozások enyhülésének következménye – közölte. Bár még pontos számok nincsenek, a második félévre mérsékeltebb növekedés várható.

Varga József arról is szólt: a SKIK folyamatosan újító, kezdeményező, hiszen ezt várja tőlük a tagság. Nemcsak követik a gazdaságban bekövetkező változásokat, hanem igyekeznek elé menni, segíteni a jó válaszok kialakítását. A szakképzésben, benne a mesterképzésben országosan is figyelemreméltó eredményeket értek el, rendezvényeik naprakészségét és színvonalát mi sem jellemzi jobban, minthogy egyre többször kell nagyobb, külső helyszínt keresni, akkora az érdeklődés. Harsányi Miklós



Fotó: L. R.