Erős kezdést tudhat maga mögött a zenekar az új évben, januárban többek között Olaszországban adott sikeres koncertet, a Müpában pedig jótékonysági hangversenyt. Február 4-én a Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa nagysikerű zeneszerzői sorozatában, az idei Prokofjev-maratonon is részt vesz. A Pannon Filharmonikusok saját magának is mindig magasra emeli a lécet, a stabil, ereje teljében lévő zenekar nyilván örömmel vág olyan projektekbe, ahol ez az erő az egyéni játékban is megnyilvánul. Valószínűleg a jó zenekari közös lét segíti a jó egyéni teljesítményt is. Így február elejére Prokofjev és Bach műveket emeltek be a társulat műsorfolyamába, ez utóbbi szerző híres Brandenburgi versenyei közül a koncerten a II. és IV. versenymű hangzik el, mindkettő különleges szólóhangszer-csoportot foglalkoztat. Bár az est második felében csendülnek fel ezek a darabok, először ez kerül figyelmünk középpontjába. Egy szimfonikus zenekari klasszikus zenész a legtöbb esetben kora gyermekkora óta napi rendszerességgel hosszú órákat gyakorol, mire felsőfokú zenei tanulmányait befejezi, több ezer óra munka és sok év tanulás áll mögötte. Többen magas szinten oktatnak, kamarazenélnek, de szakmai életük meghatározó közege az a speciális, érzékeny és igen bonyolult közös szövet, amit szimfonikus nagyzenekarnak hívunk. Amelyben tudni kell eléggé feloldódni ahhoz, hogy jó csapatjátékos legyen valaki, de állandóan olyan magas szinten kell tartaniuk szakmai tudásukat, hogy önálló „entitásként” is folyamatosan megfeleljenek hangszerük kihívásainak, tudjanak kiválni is. A Brandenburgi versenyek (eredeti címe magyar fordításban „Versenyek különböző hangszerekre”) jó választás erre a „kiválásra”. Johann Sebastian Bach kötheni szolgálatainak ideje alatt keletkezett, szokatlan változatossággal komponálta meg a sorozatot, mintegy enciklopédiába foglalva a versenyművekkel kapcsolatos tudását. A concertók között találunk korai barokk stílusút, és egészen újítót, illetve különlegesek a szólóhangszer-összeállítások is. A II. versenymű szólistái a trombita, a furulya vagy a fuvola, az oboa és a hegedű. A Pannon Filharmonikusok muzsikusai, Solymosi Péter trombitaművész, Gárdai Viktória fuvolaművész, Murin Roman oboaművész, valamint nem utolsó sorban Deák Márta hegedűművész, koncertmester szólaltatja meg a concertókat. „A kotta, amiből játszani fogok, szakközépiskolás koromból, az 1995 körüli időszakból való. Kézzel készítettem, akkor ez teljesen természetes volt. A koncerten egy C hangolású Yamaha piccolo trombitával játszom. Ezen a hangszeren adott elő akkori tanárom, Tamás János is a 90-es évek közepe táján. Ő lassan egy éve, hogy nincs közöttünk, így mindenképp ezt a trombitát akartam használni az emlékére. A trombita története során a történelem ismétli önmagát.” – tudtuk meg a trombitaművésztől. Solymosi a 1999-től a Pécsi Művészeti Szakközépiskola trombita- és kamarazene-tanára, 2000-től a PTE Művészeti Karának trombitatanára. A Pécsi Szimfonikus Zenekar, később Pannon Filharmonikusok első trombitása, 2007-ben pedig szólamvezetője lett. 2010-ben jelent meg Trombitaszóló című lemeze. 2014-ben felvételt nyert a PTE MK Doktori Iskolájába. 2019-ben, majd 2022-ben az Egyesült Államokban, a clarksville-i Austin Peay Egyetemen Robert Waugh trombitaművész vendége volt. Gárdai Viktória 2005-ben a Hágai Királyi Zeneakadémián Thies Roorda tanítványaként diplomázott, a zenekari művész képzést Emily Beynon osztályában végezte. Hatéves hollandiai tartózkodása során számos szimfonikus zenekari és kamarazenei produkcióban volt alkalma játszani. 2017 óta a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán tanít, ugyanitt doktori tanulmányokat folytat 2019-től. 1997 óta a Pannon Filharmonikusok tagja. "Különleges a hangszerösszeállítás, nem könnyű ezeknek a hangszereknek intonálni egymáshoz, szép kihívás! Ráadásul a barokk zene érzékeny az arányokra. Jó érzés a kollégáimmal együtt lélegezni.” – nyilatkozta Deák Márta. Deák Márta a londoni Royal Academy of Music posztgraduális előadóművész-képzésén 2007-ben kapta meg jeles diplomáját Pauk György irányítása mellett. Angliai tanulmányai alatt számos díjat és intézményen belüli ösztöndíjat nyert el. A Royal Academy of Music szimfonikus zenekarát több alkalommal vezethette. 2007 óta a pécsi Pannon Filharmonikusok koncertmestere és 2013 óta az együttes tagjaiból alakult Eozin Vonósnégyes, valamint a 2010 óta együtt játszó Deák Vonósnégyes primáriusa. 2016 óta doktori tanulmányokat folytat a PTE Művészeti Karán.

Roman Murin oboaművész a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának oboa szakán 2005-ben és 2007-ben egyetemi nívódíjban részesült. 2010–2011-ben Weimarban élt, ahol aktívan látogatta az ottani zeneakadémia kurzusait. A Pécsi Szimfoniettában való munkáját követően 2012-ben lett a Pannon Filharmonikusok szimfonikus nagyzenekarának tagja. Zenekari művészi hivatása mellett a pécsi Agócsi László Zeneiskola és a Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány Zeneiskolájának fafúvós tanára. A IV. Brandenburgi verseny egy hármasverseny, melyben egy hegedű és két furulya adja a szólista csoportot. Bár minden szólam virtuóz, a hegedű időnként Bachtól szokatlan módon látványos, már-már hatásvadász futamokat játszik. Prehoffer Gábor furulyaművész és Kovács Bálint szólaltatják meg a furulya szólamot, valamint

Papp Dániel hegedűművész csatlakozik a hármasversenyhez

Szergej Szergejevics Prokofjev I. „Klasszikus” szimfóniájával indul az est műsora. Ezt követően a mester húsz éves korában megalkotott, a korabeli kedélyeket felkavaró I. zongoraversenye hangzik el. A máshoz szokott közönség egyszer csak egy filigrán, ritmikus, a zongorát sokszor ütőhangszerként kezelő, harsány zenével találta magát szemben. Balog József Lajtha- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész tolmácsolja ezt a muzsikát, a szólista visszatérő vendége a társulatnak, a pécsi közönség mindig hálásan fogadja. Az est dirigense Vass András, a Pannon Filharmonikusok állandó karmestere. A Pannon Filharmonikusok budapesti és pécsi bérletes hangversenyeire 6 és 18 év között díjmentes a belépés a zenekar családbarát programja keretében. További információk: www.pfz.hu