A kaposvári mentőállomáson évek óta szerveznek Hősképzést minden hónap első hétfőjén. Buni Roland mentőállomás vezető elmondta: az ingyenes újraélesztési tanfolyamok népszerűek, azt tapasztalják, hogy főleg az idősebb korosztály érdeklődik. – Megtanítjuk hogyan kell mentőt hívni, valamint légzésvizsgálatot és mellkas kompressziót is elsajátíthatják, a képzés által bátrabban mernek segíteni – emelte ki Buni Roland. Megjegyezte: szinte naponta riasztják a mentőket olyan személyhez, akinek szüksége van újraélesztésre. Hazánkban évente 25 ezer hirtelen szívhalálról tudnak, az érintettek egy részének ismert betegsége van, de sok személlyel váratlanul történik. – Sok eset a mai napig élénken él bennem, az az eset, amikor egy festőállványzaton lett egy személy rosszul és sikerült újraélesztenünk, szerencsére jó egészségnek örvend azóta is – emlékezett vissza Buni Roland. Megjegyezte: még a mentőkocsi vezetőnek is az újraélesztést teljes körűen ismernie, kiviteleznie kell az újraélesztést. Az újraélesztési képzés mellett véradást is szerveztek hétfőn a kaposvári mentőállomáson. – Látjuk azt, hogy mennyire nagy szükség van vérre, betegeink egy része sajnos igen súlyos állapotú, akiket kórházba szállítunk – mondta el Buni Roland. – Bajtársaink között is sok rendszeres véradó van, a koronavírus járványban szüneteltek nálunk a véradások, de szeretnénk a kezdeményezést évente legalább két alkalommal megszervezni – tette hozzá.

Pár csepp vér életet menthetEgymást váltották a mentők és a civil lakosok a kaposvári mentőállomás egyik helyiségében. A véradók az emléklap mellett csokoládét és vásárlási utalványt is kaptak a Kaposvári Területi Vérellátó dolgozóitól. – Először adtam vért és azért tartottam fontosnak, hogy tudjak másokon segíteni – mondta el Tar Péter. Szita János már harmincadik alkalommal adott vért. – A munkámból kifolyólag tudom, hogy mennyire nagy szükség van vérre, így amikor csak tehetem próbálok segíteni, nekem néhány perc, másnak egy életet jelent – mondta el a kaposvári mentőtechnikus. Pogonyi Mór egyetemi hallgató a kaposvári mentőállomáson tölti gyakorlatát és egy éve rendszeres véradó. – Mindig is szívem csücske volt a segítségnyújtás, ezért is szeretnék mentőtiszt lenni, úgy hiszem ez az én utam és jó helyen vagyunk – emelte ki a hallgató.