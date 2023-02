Hosszú idő után a múlt héten találkoztak először a helyi kultúrházban a gyékényesi nyugdíjasklub tagjai, akik a tavasszal sorra kerülő somogyudvarhelyi dalostalálkozóra készültek. – A fűtésszünet miatt legutóbb az ősszel volt együtt a társaság, akkor a férfi dalárdát vendégeltük meg kakaspörkölttel – tudtuk meg Pókos Jánosné klubvezetőtől, aki arról is beszélt, hogy nem csak energiatakarékossági okokból akadtak teremgondjaik, ugyanis a kultúrház már jó ideje felújítás alatt van, emiatt az évfordulós ünnepségüket is máshol kellett megtartaniuk. – Köszönettel tartozunk az önkormányzatnak, hogy mindezek ellenére bemehettünk az intézménybe – jegyezte meg. Elmondása szerint az is gondot jelent számukra, hogy elhalálozások és betegségek miatt a létszámuk is lecsökkent, ma már alig tizenketten vannak. Abban reménykednek, hogy a nemrég ideköltözött időskorúak közül három–négy új tagjuk is lesz…