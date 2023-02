A csaknem 70 négyzetméter alapterületen két szoba, egy konyha nappalival és egy kamra kapott helyet. A 30 millió forintból felújított szolgálati ház jelenleg még üres.

– A XXI. századi igények szerint felújított, hőszigetelt ház arra vár, hogy egy óvodapedagógus, tanár, orvos, vagy védőnő költözzön be, aki Böhönyén teljesít majd szolgálatot – mondta Zsoldos Márta Piroska polgármester az évekig kihasználatlanul álló, most felújított épületről, amelyben korábban konyha és óvoda működött. Most szeretnék hasznosítani a csaknem 2300 lelket számláló településen.

– A vidékfejlesztésnek ez a formája nem a pénzosztásról szól, nem is arról, hogy valaki az adott településen jobb híján kitalál valamit, amire a programból pénzt adnak – osztotta meg gondolatait az átadóünnepségen Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője. – A Magyar Falu Program filozófia, értékrend, egy folyamatos párbeszéd a szervezetekkel, amelyek eldönthetik, milyen értéket szeretnének létrehozni, megvalósítani vagy megőrizni a településükön.

– A cél, hogy a falvakban élők életminőségét javítsuk, sőt, ha lehet, még túlszárnyalja a városban élők életkörülményeit – mondta Gyopáros Alpár, Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos a szerdai átadáson. – A falusi csoknak köszönhetően több 10 ezren döntöttek úgy, hogy a falvakban maradnak. A jelenségnek nemcsak demográfiailag nagy a jelentősége, hanem sokkal mélyebb a tartalma: a nagyszülők láthatják az unokákat felnőni a közvetlen környezetükben. Kiemelte: nem értek a munka végére, komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy ne csak megálljon a falvakban a népességcsökkenés, hanem növekedésnek induljon a lakosság létszáma.

A Magyar Falu Program keretében 2019 óta 50 milliárd forint értékben érkezett támogatás Somogyba. Ebből az évek során 88 millió forint értékben valósult meg Böhönyén a polgármesteri hivatal belső tereinek felújítása, felelős állattartás pályázat, egy urnafal és játszótér is készült korábban a Magyar Falu Program keretében a felújított ház és a falubusz mellett. Szerdán mindkettőt Varga Zsófia lelkipásztor áldotta meg.



Új busz segíti a külterületen élőket

Böhönyén 2023. január elsejétől működik falugondnoki szolgálat, amelyhez szerdán megérkezett az infrastrukturális hátteret biztosító falubusz, amelyet Lengyel Ferenc falugondnok már ki is próbált. – Csodálatos az autó, nagyon könnyű vezetni – mondta. – Otthon is van kisteherautóm, már hozzászoktam, hogy magasabban ülök a közúti közlekedés során, mint egy személyautóban tenném. Ebben az új kocsiban kétezres turbó motor van – mutatta az új, kilenc személyes gépjárművet Lengyel Ferenc, aki a 300–400 külterületen élő fiatal, vagy éppen idősebb családokhoz jut majd el az autóval, hogy azok elérjenek olyan szolgáltatásokat a segítségével, amelyekre leginkább szükségük van, például orvosi ellátást.