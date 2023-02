A hétvégén a Balatonnál és a Dráva közelében is fesztivállal tisztelegtek hagyományaink előtt. Fonyódon a kolbászkészítés, Darányban a disznóvágás eseménye köré szerveztek fesztivált. Úgy tűnik hát, sikerrel ápoljuk hagyományainkat, miközben a világ ezt nem minden esetben teszi egyszerűbbé.

Mert ami egykoron szükségszerű volt, és a vidéki élet szerves részét képezte, az ma már könnyen kritika tárgyává válhat, mint gyakorlatilag minden, ezen a túl korrekt világon. Már az is kérdés tárgya, hogy miért eszünk húst. Bár az ember ragadozó, melyet fogazatunk, csontozatunk, és több tízezer éves történetünk bizonyít, ma már mégis inkább az a trendi, ha brokkolira vadászunk. Azt is mondják a városiak, hogy szegény állatnak lelke van, s fájdalmas számára az eljárás. Hogy mit együnk és csináljunk helyette, arra azonban még keresik a választ a hagyományok elvetői.

Természetesen lehetne mindent jobban csinálni. Élelmezni például a Föld teljes lakosságát csak növényekkel, mert az nem fájna (még) senkinek. De ahogy Moldován György mondta egy kaposvári konferencián, azt a termőföldet meg trágyázni kell, a műtrágya rongálja a környezetet, így az állatok bevonása elengedhetetlen, hogy meglegyen egy fenntartható körforgás. De ez néhány kedvtelési céllal tartott állattal nem fog menni.

A disznóvágás mindig is fontos részét képezte a magyar hagyományoknak. Jól illeszkedett abba a fenntartható körforgásba, amelyben az emberek a maguk és környezetük egyensúlyára figyelve megtalálták a helyüket. Csak remélni lehet, hogy a komplikált túlgondolásaink sosem sodorják majd veszélybe hagyományainkat.