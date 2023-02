A török katasztrófavédelem (AFAD) vasárnap esti adatai szerint a törökországi és a szíriai földrengésben eddig már több mint 35 ezren haltak meg. A sebesültek száma ennek a többszöröse. Az AFAD arról is beszámolt, hogy eddig 148 ezer embert szállítottak át a földrengés sújtotta török területekről más tartományokba.

A katasztrófahelyzet miatt szinte az egész világ, így több magyar szervezet is összefogott. Kaposváron a Center Lions Club is gyűjtésbe kezdett. Liszovszki Ágnes a szervezet alapító tagja lapunknak elmondta, közzétettek egy felhívást, ebben azt kérték, hogy a rászorulókat 2500 forinttal támogassa, aki teheti. Sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez és néhány nap alatt 160 ezer forint gyűlt össze. Ebből takarókat, kabátokat és zoknikat vásároltak. Az összegyűjtött adományokat hétfőn délelőtt csomagolták össze és pakolták be autóba Kaposváron a Tompa Mihály utcánál lévő üzletek előtt. Tárgyi adományokkal is lehetett segíteni, a szervezet 11 óráig várta a felajánlásokat.

Fotós: Lang R.

Ottjártunkkor „érkezett” egy nagy fehér doboz is. A kaposvári Szabó Kitti sapkával, kesztyűvel, mellénnyel és más ruhadarabokkal töltötte meg a hatalmas kartondobozt. Lapunknak elmondta: az egész családja megrendült és mélyen megérintette a földrengés, ezért úgy érezték, segítenek a bajban lévőknek.

Fotós: Lang R.

A Kaposvár Center Lions Club adományait egy Kaposváron működő török céghez, a Metyx Hungary Kft.-hez juttatták el, akik a török nagykövetségre viszik a holmikat, onnan pedig továbbítják a katasztrófa sújtotta településekre – tette hozzá Liszovszki Ágnes.

A Katolikus Karitász 31 tagból álló kutató-mentőcsapata hétfőn érkezett haza Törökországból. Zagyva Richárd országos igazgatóhelyettes megkeresésünkre elmondta, öt napig segítettek az országban. Egy élő embert sikerült megmenteniük és több áldozatot hoztak felszínre. Kedden tíz raklapnyi, mintegy 9 millió forint értékű adományt, sátrakat, hálózsákokat és higiéniai eszközöket indítanak majd útnak. Az Ökumenikus Segélyszervezet és a Református Szeretetszolgálat pénzgyűjtést hirdetett. Mindketten segítik a török és a szíriai áldozatokat. Néhány kaposvári cég is összefogott, hogy támogassa a földrengés áldozatait, de kérték, hogy a nevüket ne említsük meg.

Főtt étellel segítenek a helyieknek

A Krisna-hívők is azonnal megmozdultak és útnak indultak Törökországba, hogy étellel támogassák az embereket. A négytagú küldöttség az eredeti tervek szerint másfél hétig, naponta több alkalommal is biztosít ételt a rászorulóknak. Lencselevest, sajtot, kenyeret és olívabogyót is kínálnak a helyieknek. Gőri István a Krisna-völgy kommunikációs referense lapunknak elmondta, egy törökországi szállítmányozási cég is támogatja munkájukat. A vállalkozás alapanyagot biztosít, ebből tudják elkészíteni az ételeket. Gőri István hangsúlyozta, az emberek végtelenül hálásak a segítségért, amelyben a magyar Krisna-hívők mellett törökök is részt vesznek. A misszió tagjai másfél hét alatt több ezer adag tápláló egytálételt szeretnének majd kiosztani.