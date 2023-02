A napokban érkezett haza Írországból Pósa Roland szennai állatorvos, gazdálkodó, aki egyhetes tanulmányi útra indult, s az ír szarvasmarha-tenyésztéssel ismerkedett.

– Szerettem volna tanulmányozni az ország állattenyésztését, megszállott szarvasmarha-rajongó vagyok – mesélte a gazdálkodó állatorvos. Hét nap alatt több, mint ezer kilométert tettek meg agrárjogász végzettségű barátjával. Hét szarvasmarha-tenyésztőnél jártak. – A közösségi oldalon vettem fel a kapcsolatot neves szimentáli tenyésztőkkel, szaporító céggel és indulás előtt minden napra meg volt az útiterv.

Sok hasonlóságot és különbséget is tapasztalt a hazai és az írországi szarvasmarha-tenyésztés között. – Már borjúkorban szőrből vagy vérből végeznek vizsgálatokat, így előre meg tudják mondani az állatok tenyészértékét. Írországnak van e tekintetben a legnagyobb adatbázisa Európában – mondta el Pósa Roland. Írországban egyedülálló módon in vitro embrió-előállítást végző szakemberhez is sikerült eljutniuk. – Sokkal kisebb üzemméretben gazdálkodnak, az egyik legnagyobb szimentáli tenyésztőnél is voltunk, ahol kilencven szarvasmarha volt, itthon ez nem mondható nagynak – mondta el Pósa Roland. Megjegyezte: minden jószág barátságos volt és a tenyésztőik nagyon szívesen fogadták őket.

Eljutottak szarvasmarha-árverésre is, amelyet heti három alkalommal rendeznek több településen. A húsboltban pedig megnézték a feldolgozott termékeket. – Egy helyi étteremben az egyik gazda marhájának a húsából saját maga készített nekünk emlékezetes estebédet – mesélte mosolyogva.

A tanulmányút során az is kiderült, hogy négymillió ír emberre kétmillió szarvasmarha jut, míg hazánkban tízmillió magyar esetén egymillió állattal számolhatunk mindössze.