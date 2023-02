A telephelyre a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (KHG) szolgáltatási területéhez tartozó 117 településről lehet bevinni hulladékot. A szolgáltatással azok élhetnek, akiknek bejelentett lakcímük van, felmutatják a lakcímkártyájukat és nincsen közszolgáltatói tartozásuk.

Szilágyi Ádám a KHG ügyvezetője a somogyjádi sajtótájékoztatón elmondta, a gyógyszerek, a vegyes kommunális hulladék, valamint az onduline és azbeszt tartalmú anyagok kivételével bármit átvesznek. Szilágyi Ádám kiemelte, a hulladékudvarban amellett, hogy szakszerűen tudják kezelni a szemetet, tovább is értékesítik a használható eszközöket.

Fotós: TIBOR KOVACS

– Kérjük az embereket, jelezzék nekünk, ha egy olyan tárgyat hoznak be, amit még lehet használni, mert akkor azt nem a hulladékkonténerbe dobjuk, hanem az újrahasználati központba tesszük – hangsúlyozta Szilágyi Ádám. – A kicsit sérült eszközöket is átvesszük, amelyeken kisebb javításokat el tudunk végezni. A kaposvári újrahasználati központunk tapasztalatai szerint azonban olyan minőségű tárgyakat hoznak be hozzánk, amelyeket rögtön el lehet vinni tőlünk. A központunkban lévő tárgyak listáját a Facebook oldalunkon tesszük közzé – mondta a KHG ügyvezetője. Szilágyi Ádám arról is beszélt, bármekkora súlyú hulladékot átvesznek a központban, de kizárólag csak magánszemélyektől.

Lőrinczné Kiss Ilona Somogyjád polgármester lapunknak elmondta, évekkel ezelőtt sokszor volt probléma abból, hogy a különféle hulladékok a szántóföldek mellett és az erdőkben kötöttek ki. Ezek általában önkormányzati területeken voltak, amit utána a településnek kellett felszámolnia. A polgármester hozzátette, örülnek annak, hogy elkészült a hulladékudvar, amely önkormányzati földön épült fel. A somogyjádi hulladékudvar és újrahasználati központ páros héten csütörtöktől szombatig 8 és 12 óra, páratlan héten szerdán 8 és 19 óra, csütörtökön pedig 8 és 12 óra között tart majd nyitva.