Az elmúlt évben az Év Informatika Tanára versenyen a nyertes, a díj mellett 300.000 forinttal míg öt iskola további 1.500.000 forint értékű informatikai eszközzel gazdagodott.

Ebben az évben azonban már nem versenyként, hanem egyfajta programként hirdették meg az eseményt.

– Bár kimondottan sikeres volt a tavalyi verseny, ahol még pályázat formájában lehetett nevezni. Tapasztalataink alapján azonban a pályázat szó hallatán sokan megijedtek, hiszen úgy gondolták, azt nagyon bonyolult és időigényes összeállítani. Többen pedig azért nem jelentkeztek, mert úgy érezték, nincs esélyük nyerni. Éppen ezért 2023-ban programként hirdetjük és szervezzük meg – mondta a Sonline.hu-nak Jóföldi Endre, a Precognox Kft ügyvezetője.

A fő cél idén is az oktatás támogatása és színvonalának javítása informatikai eszközökkel. A cégvezető kifejtette: a megfelelő informatikai eszközpark elengedhetetlen a modern oktatásban. Egyrészt ma már sokkal interaktívabb oktatási eszközök szerezhetőek be, másrészt alkalmazkodni kell majd a piac megváltozott igényeihez is, amelyeket a leendő munkavállalók felé támaszt. A digitális írástudás pedig ma már alapvetőnek számít szinte bármely területen. Az ügyvezető véleménye szerint továbbra is jelentős lemaradásban vannak az iskolák az informatikai eszközpark tekintetében, így jól jöhet a meghírdetett lehetőség.

– Azt kívánjuk a program elnevezéssel tudatosítani, hogy a díj megszerzésén túlmenően sokkal nagyobb célokat is elérhetnek azok az informatika tanárok, akik csatlakoznak – folytatta az ügyvezető. – Az idei évben pedig erre sokkal nagyobb esélyük lesz, hiszen az a célunk, hogy a tavalyi 1.800.000 forint helyett 10 millió forint értékben kerüljenek informatikai eszközök az iskolákba. Amennyiben ezt az összeget sikerül támogatás formájában összegyűjteni, akkor ez azt jelenti, hogy összesen 20 általános- és középiskola is negyed millió forintnyi informatikai eszközhöz fog jutni.

A csatlakozáshoz csak egy online űrlapot kell kitölteni, ami akár egy iskolai nagyszünetben, 15-20 perc alatt is megtehető.

A programban való részvételi szándékot, amely egyúttal nevezés is a “versenyre” az alábbi program kiírásban található űrlapon jelezhetik a somogyi informatika tanárok:

– Mindenkit bíztatunk, csatlakozzon a programhoz, mert érdemes. Erről már meggyőződhettek a tavalyi Év Informatika Tanára, illetve a Kódolás Órája versenyen sikerrel résztvevők. A cégünk által az elmúlt évek alatt kezdeményezett és szervezett programoknak, pályázatoknak és versenyeknek mind-mind kézzelfogható eredményük volt. Már van olyan kaposvári iskola, amelyik többször is sikeresen vett részt ezeken, így a számítógépes park modernizálása mellett a tavalyi évben új, modern, szemkímélő monitorokhoz is hozzájutottak. Mindezeken túl a csatlakozó tanároknak számos egyéb módon is tudunk segíteni, például folyamatosan tájékoztatni tudjuk őket a pályázati és képzési lehetőségekről.

A programhoz csatlakozni a tanév végéig (2023. június 15-ig) lehet, természetesen a támogatók jelentkezését is várják egészen eddig az időpontig.



A támogatói felajánlásokat pedig az alábbi cikkre kattintva lehet megtenni:

