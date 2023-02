Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a kormány a hazai szükségleteket minél nagyobb arányban belföldi forrásból kiszolgálva erősíti Magyarország energiaszuverenitását és az ellátás biztonságát.

A békési Nyékpuszta nem hagyományos földgázmező, fejlesztése és kitermelése az MVM Csoport részvételével, vegyesvállalati struktúrában valósul meg. Az Energiaügyi Minisztérium úgy tájékoztatott, hogy az első kút fúrása tavaly tavasszal befejeződött. A Corvinus-projektet 2022 nyarán kiemelt beruházássá nyilvánították. A termelési tesztek alapján a felfedezett mezőben elérhető, jelentős mennyiségű szénhidrogénvagyon kitermelése most megkezdődik.

– Bár a gázfogyasztás tavaly az energiaválság hatására 17 százalékkal csökkent, Magyarország kitettsége e téren még mindig magas – közölte a szaktárca kommunikációs osztálya. – Az Energiaügyi Minisztérium a hazai gázkitermelést évi 1,5 milliárd köbméterről 2 milliárd köbméterre tervezi növelni. A földgáz szerepét a távfűtésben egyre több helyen veheti át a geotermikus energia, ám az időjárásfüggő megújulók fokozott hasznosításában kiegyenlítő kapacitásként tartósan szükség lesz rá.

A szaktárca tájékoztatójában azt is közölte: a kormány az ellátás biztonsága és a rezsicsökkentés védelme érdekében a hazai igények folyamatosan növekvő részét fedezné belföldön elérhető forrásokból. A most megkezdődő kitermelés így hasznosan szolgálja a stratégiai célok elérését, írták.