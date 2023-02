Nem lehet senki próféta a saját hazájában – tartja a mondás. Kárpáti Anikónak, a Csodapadlás Alapítvány és a Tanulást Könnyítő Program (TKP) megalkotójának mégis sikerült Kaposváron meghonosítania saját módszerét.

– Öt éves szervezett munka előzte meg, azt hogy a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium referenciaintézmény lehet a TKP számára. Elsők között végzett pedagógusok olyan eredményeket értek el, amelyek megalapozták a lehetőségét, hogy az iskola referencia intézmény lehessen – mondta Kárpáti Anikó.

A módszer már egy akkreditált oktatóképzés alapját képezi, amely az alsós korosztálynál jól működik.

– A gyerekek az elmúlt tíz-tizenöt évben olyan hiányosságokkal érkeznek az iskolába, amely plusz energiát igényel a tanítóktól. Az alapkészségek megszilárdítása miatt játékos formában tanórai keretek között megvalósítható – mondta Kovácsné Székelyi Gabriella, a képzés egyik résztvevője.

Szekeres Anita 2018-óta, úttörőként dolgozott a fejlesztő módszerrel a kaposvári Gyakorló-iskolában.

– A módszer a gyermek fejlődési szakaszain belül történt elakadásokat mozgás segítségével leépíti. Ha a gyermek átlép egy mozgásfejlődési szakaszt, például kimarad a mászás, és rögtön feláll, az később a tanulási képességeit is befolyásolhatja. A mai gyerekek nem másznak fára, szinte a szobában, elzártan nevelkednek, így sokféle fejlesztő hatású mozgásforma kimarad az életükből – foglalta össze a pedagógus a módszer lényegét.

Kaposváron most hét pedagógus sajátíthatja el a gyakorlatban alkalmazott lehetőségeket, amelyhez eszközcsomagot is kapnak, mindezt egy alapítványnak köszönhetően.

– Hazánkban harminc éve működik az United Way Alapítvány, amely helyi közösségek problémáit helyi szinten igyekszik megoldani. Tevékenységi körünkben egyebek mellett kiemelt szerep jut a gyermekbiztonságnak, az értő olvasásnak, a pénzügyi tudatosság megteremtésének, hogy a gyermekek megszerezhessék azokat az alapkészségeket, amelyek majd a boldogulásukhoz kellenek, és így álmaikat is megvalósíthatják majd. Ennek érdekében száz pedagógusnak biztosítunk tanulási lehetőséget az országban több millió forint támogatással – mondta Adriány Kincső, a United Way Magyarország ügyvezető igazgatója a képzés megnyitóján.

A világjárvány után még nagyobb szükség van a TKP-ra

Az általános iskola első két osztályának iskola, illetve tanulás előkészítő szerepe van. A Tanulás Könnyítő Program nagy mértékben hozzá járul ahhoz, hogy a gyerekek a továbbiakban könnyebben vegyék az akadályokat.

– A módszer alkalmazása nemcsak a gyerekeknek, hanem a pedagógusoknak is élményt jelent, hiszen a játékosság hatja át. A gyerekek gyakran nem is érzik, hogy tanultak valami, annyira belefolynak a tevékenységbe, amelyek elsősorban testnevelési játékok, ám kapnak olvasás és nyelvtan órákon is fejlesztő feladatokat, ahogy matematikán is. A célunk a tanulás folyamatának elsajátítása az életkorhoz legközelebb álló tevékenységgel – mondta Kárpáti Anikó, aki szerint a módszerre egyre nagyobb szükség van, hiszen már kutatások eredményei mutatják, hogy azok a gyerekek, akik a covid bezárások alatt voltak első-második osztályosok, olvasási nehézségekkel küzdenek, amely a további tanulási lehetőségeket korlátozhatja.

Borítóképünk illusztráció!