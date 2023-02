– Tizenharmadik alkalommal rendeztük a Kométa támogatásával a rendezvényünket, melyen még nem értük el a Covid előtti létszámot, de több nevezés érkezett, mint a legutóbbi két évben összesen, hiszen közel hatszázan álltak rajthoz – tudtuk meg Péter Attilától, a futófarsang főszervezőjétől. – Az Egészséges Kaposvár 2030 program keretében ebben az évben először óvodások, általános- és középiskolások, valamint egyetemi hallgatók és kezdő futók számára először rendeztünk versenyeket, de meghagytuk a hagyományos tíz kilométeres távot, amit egyéniben és párosban teljesíthettek. Ez egy dombot érintett, melyen felfutva a Rippl-Rónai villát nézték meg a futók a Rómahegyen. A félmaratoni szakaszon nem változtattunk, ezúttal is a szokásos öt domb: Kecelhegy, Körtönye-bükk, Kaposhegy, Rómahegy és végül a legmeredekebb, Ivánfahegy várt a sportolókra. A távot úgy állítottuk össze, hogy a város legszebb részeit mutassuk meg, hiszen csatlakoztunk a 150 éves város Kaposvár programsorozathoz is. Természetesen megőriztük a farsangi jelleget, sőt külön kértük a futókat, hogy jelmezekbe öltözve népesítsék be a várost. Amit még kiemelnék, soha ennyi külföldi futó még nem indult: a Vajdaságból egy külön busszal érkeztek, de Horvátországól és Szlovákiából is egy nagy csoport vett részt az eseményen, aminek egyik újdonsága, hogy iramfutókat indítottunk. Ők a félmaratoni távon azzal segítettek az indulóknak, hogy az általuk vállalt tempót végig tartották.

– Az időjárás miatt aggódtam, de ezekhez a körülményekhez is tudtam volna alkalmazkodni – mondta Pintér Beáta, a FUTaMÉRŐ sportolója, aki számára nem ismeretlen, sőt mondhatni, szinte hazai terep a futófarsang útvonala, hiszen társaival minden szerdán futócipőt húz, és több kört tesz meg a Kálvária utca–Géza utca útvonalon.

– A Kálvária-futás ötlete pont egy farsangi félmaratont követően fogalmazódott meg néhány férfi futótársamban, akik előbb háromszor, majd később egyre többször tették meg ezt a kört, azonban futótársnőmmel, Sári Györgyivel úgy gondoltuk, hogy ezt utánuk tudjuk csinálni, így már teljesen beépült a szerdai napunkba, hogy ötször felfutunk a Kálvária utcán. Emellett december közepétől készültünk a farsangi futásra. Vasárnaponként néha az egész, néha pedig egy-egy részét teljesítettük az útvonalnak, melynek a legnehezebb része az utolsó domb, az Ivánfahegy, amely után ezúttal sem éreztem már a lábaimat, csak a szívem vitt előre a célig.