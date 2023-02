Tették ezt abból az apropóból, hogy éppen húsz esztendeje, 2003-ban kezdett Dvornik Istvánné elnök és Erdélyi Lajosné a közösség szervezéséhez. – A faluban már abban az időben is sok özvegy és magányos idős ember élt, akiknek hiányzott a társaság, de nem volt hova menniük. Bár én még jócskán aktív korú voltam, de tenni akartam az ügy érdekében. Mivel mindenkor jó kapcsolatot ápoltam az idősekkel és a szervezésben is volt gyakorlatom, ezért Erdélyi Lajosné Irénkével elhatároztuk, hogy programokat szervezünk számukra – emlékezett a kezdetekre az elnök. Erdélyi Lajosné arról beszélt, hogy ő már akkor nyugdíjas volt, és mivel három évvel korábban ő is megözvegyült, neki is nagyon hiányzott a társaság. Dvornikné Viola ötletét jónak tartotta, és közösen fogtak a megvalósításhoz.

– Egészségügyi dolgozó lévén az első rendezvények között egészségügyi előadásokat, vérnyomás-, cukor- és koleszterinméréseket is tartottunk számukra, amelyben segítségünkre voltak a siófoki kórház dolgozói is – vette át a szót ismét az elnök. Mivel pénzük nem volt, a következő évben a pályázati lehetőségek kihasználása céljából, a jegyző javaslatára megalakult az egyesületünk. Bár egy időre kettévált, 2018-tól azonban ismét egy nyugdíjas közösség van a településen. – A húsz év rendkívül tartalmasan telt, amelyről azonban jövőre szeretnénk részletesebben is megemlékezni – zárta a visszatekintést Dvornik Istvánné.

A télbúcsúztató Knopf Antal polgármester köszöntőjével kezdődött, akitől megtudtuk, hogy Bábonymegyeren ma is sok az idős ember, akik a lakosság mintegy negyedét alkotják. Az önkormányzat kiváló kapcsolatot ápol az egyesülettel, és a lehetőségeihez mérten pedig mindenben támogatja. – Minden egyes ősz hajszálhoz és az arcokon lévő ráncokhoz történetek fűződnek. Történetek munkáról, kitartásról, emberségről. Arról, hogy a tevékenységük által is fejlődött a településünk és jutott el a mai szintre. Köszönet érte – monda a faluvezető. Maga a rendezvény a szokásos mederben zajlott: az egyesület jelmezesei adtak vidám műsort, majd megvendégelték a részvevőket. A késő estébe nyúló program táncmulatsággal ért véget.