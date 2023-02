– Nagyon türelmesek voltak velem a túratársak, mindig megvártak. Az optikák, a gépem tíz pluszkilót jelentett. Gyakran utaztunk helyi tömegközlekedéssel. Nincs olyan busz, amire ne férne fel még egy ember. Arrébb kerülnek táskák, kosarak, hogy mindenkinek jusson hely, bár a helybeliek kis termetűek, és az ő méretüknek megfelelőek a buszok is – mesélte Ágnes, aki a helyi konyhát is megkóstolta. Bátran vásárolt árusoktól rizsből, babból, csirkéből és halból készült ételeket, és a gyümölcsök íze is rabul ejtette. – A mangó olyan érett és édes, hogy a könyökünkig csöpög, a banánok különféle színben és ízben pompáznak és olyan gyümölcsöket kóstoltam, hogy még most sem tudom, mi a nevük. A Karib-tenger partján is jártunk, a pelikánok között. A dzsungelben a fejünk fölött közvetlenül a tukánok és olyan madarak, hogy még mindig a fajtájukat kutatom.

Peruban is járt, s várja Venezuela

– Voltam már Kolumbiában, Peruban, Ecuadorban, és most Guatemalában – sorolta. – Ugyanazzal a társasággal, Nagy Endre vezetésével megyek mindig. 2020-ban Peruban voltunk két hetet karanténban, és további kettőt itthon, amikor a világjárvány kitört – emlékezett. Mihalicz Ágnes elmondta: Guatemalában olyan sok képet készített, hogy még nem tudta kiválogatni, de a fotós közösségi oldalán már látható néhány állatos fotó. A fonyódi nő Venezuelát tűzte ki a következő úti célként.