Forrás: Dopff Team

Szerencsére nem álltak meg, de sebességük egy ideig feleződött. Túljutva ezen visszagyorsultak, a györöki csúcsig többször is elérték rövid időre a 8,5 csomós sebességet. Ekkor következett talán legnehezebb rész, hiszen mögöttük fújt a keszthelyi medencében fújt. De a csúcs alatt, ott, ahol éppen jártak majdnem tükörsima víz fogadta őket döghullámokkal, sok kis szélváltóval. Rövid időre meg is állt a Dopff, de végül szép lassan megindult és Vonyarcvashegy magasságában már 5-6 csomóval haladtak. Sok időt vesztett ekkor a csapat, de értékes percekkel jutalmazta őket a keszthelyi medence. Az a hely, ahol a legtöbb esetben küzdelmes szélcsendben kellene haladni, most 5-6 csomós vitorlázást tett lehetővé. 12:31-re értek a nyugati pályajelhez és lendületből indulhattak keleti irányba.

A track log statisztika a szélcsend miatti leállással együtt is 4,9 kts átlagsebességet számolt a nyugati medencében, vmax pedig 8,1 csomó lett. A vonyarci mólószártól délre, irányra állva kevés korrekcióval vitorláztak Tihany felé. Ekkor már jól alakult az új rekordidő, de még nagy kérdés volt mi vár rájuk a félszigetnél, annak keleti oldalán Füred előtt. 16:25-re értek a Révhez, ezzel kevesebb, mint 3 óra 15 percet vitorláztak a középső medencében. Tihany takarásából kiérve véget ért a sok hosszú egy takkos veretés és kezdetét vette a 7,8 kilométeres krajcolás aminek a végén 17:39:06-kor célba értek a Balatonfüredi móló előtt. Ekkor született meg a Kék Sál új rekordideje: 13 óra 10 perc 51 másodperc!

2018. február 3-án a Hajozas.hu csapata — Czégai Péter kormányos, Domonkos Gábor, Szabó Zoltán, Török László, téli időjárási körülmények között elsőként teljesítette a legendás Kékszalag verseny távját a Töti (H-25624-12 Jeanneau Sun Odyssey 29.2) fedélzetén 17 óra 57 perc 55 másodperces idővel, ezzel hagyományteremtő szándékkal megalapították a Kék Sál téli versenyt és egyben beállították annak alapidejét. Ez elfogadásra és rögzítésre került a Magyar Rekordok adatbázisába.

Tavaly január 17-én a Dopff Sailig Team — Szetmarjai Gábor, Szentmarjai Tamás, Bartucz Mihály, Ujvári Gábor sikeres Kék Sál rekord kísérlettel megdöntötte az alapidőt a Dopff Fisksatra S30 svéd gyártású cirkálóval. Az új, hivatalos rekordidő 15:21:29 lett. Hajójuk útvonala visszanézhető a Versenyarchívumból. Teljesítményük elfogadásra és bejegyzésre került a Magyar Rekordok adatbázisába.

A Balatonra tömegközlekedéssel is eljuthatsz! Nézd meg menetrendi keresőnket!

Nyitókép: Dopff Team