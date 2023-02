1998 óta kezeli a talajgenerátort Csiga Zoltánné.

– Tavasztól őszig 24 órás felügyeletre van szükség, telefonon keresztül kapjuk a jelzést az Országos Meteorológiai Szolgálat – mondta el a szőlősgyöröki nyugdíjas. Hozzátette: a talajgenerátor a kertjükben található és a család minden tagja tudja kezelni. – A legtöbbet a férjem segít, nagy lekötöttség az üzemeltetés, de nekünk is érdekünk, mert szőlőtermesztéssel foglalkozunk – emelte ki Csiga Lászlóné. Megjegyezte: mióta a rendszer működik se a településen, se a környéken nem volt nagyobb jégverés.

– A tapasztalatok szerint május hónap a legmozgalmasabb, sokszor éjjel is be kellett kapcsolni a generátort, akár több órára is, ilyenkor ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot égetünk el, ami feláramlással a felhőkbe jut, ott csökkentve a kialakuló jégszemcsék méretét – mondta el a szőlősgyöröki jégelhárító. Csiga Zoltánné megjegyezte: nem számított elismerésre, de nagyon örül, hogy munkáját fontosnak tartják, amelyet 25 éve szívvel-lélekkel végez. Eleinte a jégkármérséklő rendszer csak a régióban működött csak, majd az agrárkamara az egész országra kiterjesztette. Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke elmondta: a NAK által kiépített országos jégkármérséklő rendszernek a 2022-es az ötödik üzemelési éve volt.

– 2022-ben az áprilisi és júniusi időszakban kellett a legtöbb esetben Somogyban bekapcsolni, a vármegyében hatvanhárom kézi és négy automata rendszer működik – tette hozzá a megyei elnök. Kiemelte: a generátorkezelők munkájukkal több milliárd forintnyi jégkártól mentesítették a mezőgazdaság mellett lakossági és ipari létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat.