Ha a szürke, nagyobb szekérforma jármű befordult a sarkon egy utcába, valószínűleg rossz érzéssel összesúgtak az emberek, mert nem feltétlenül jelentett jót az érkezése. A kocsi ugyanis komoly közegészségügyi feladatot látott el fertőzőbeteg szállító járműként. A feladata az volt, hogy az akkori „körzeti orvosok” által bejelentett fertőző betegeket a kórház fertőző osztályára szállítsa elkülönítés céljából. A két ló által húzott kocsi a hatvanas évekig a Közegészségügyi és Járványügyi Állomás (KÖJÁL) Pete Lajos utcai telepén parkolt szolgálaton kívül. A KÖJÁL ezen a telepen végezte a fertőtlenítő tevékenységét, a járványüggyel foglalkozó részleg viszont az Ezredév utcában működött eleinte.

A Pete Lajos utcában ugyanezen a címen működött a polgári védelem ügyelete és ugyanitt volt a „légópince” is. 1960 után a Mentőszolgálat vette át a fertőző betegek szállítását, így a betegszállító kocsi feleslegessé vált. Talán kocsisa is átnyergelt később a mentőautók vezetésére… Most mementóként áll az ÁNTSZ bejáratánál egy régi, fekete színű gőzfertőtlenítő gép társaságában. Ez utóbbi már 1963-ban is kiállítási tárgyként szerepelt a KÖJÁL tulajdonában. Ezzel a géppel helyi textília fertőtlenítést végeztek egykor úgy, hogy a mobil gőzfertőtlenítővel és sátrakkal, mobil zuhanyzókkal kivonultak egy területre az akkori járványügyesek, vagy más néven egészségőrök, hogy a ruhatetvességgel, rühességgel érintett közösségek textíliáit fertőtlenítsék. Az ágyneműk, ruházatok fertőtlenítése mellett sátrakban biztosítottak tisztálkodási, zuhanyzási lehetőséget is.

A KÖJÁL-hálózat megszervezése az ötvenes évek elején kezdődött. Fő feladata a jogszabályokban megfogalmazott állami egészségvédelmi előírások betartásának ellenőrzése, illetve a közegészségügyi-járványügyi munka szervezése, irányítása, valamint részbeni ellátása volt. A munkában mindkét kiállított jármű nagy szerepet kapott akkoriban.