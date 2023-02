Egy tankra hasonlító gumitalpas gép járja a balatoni nádast kedd óta. A vágóadapterrel felszerelt jármű a vízszint felett 10 centiméterrel vágja el a megszáradt növények szárát. Ottjártunkkor, csütörtökön délelőtt is zakatolt a nádarató gép, és vállra akasztható bozótvágó eszközökkel is dolgoztak a munkások. Kovásznai-Szász Gergely, az Iszapfaló Kft. ügyvezető igazgatója a helyszínen elmondta, az időjárási körülmények nagyban befolyásolják a munkájukat. Sokkal könnyebben tudnának dolgozni, ha be lenne fagyva a Balaton, de így is igyekeznek teljesíteni a megrendelést.

Kovásznai-Szász Gergely hangsúlyozta, a balatonszemesi területen azért kell learatni a nádat, mert elöregedett és sok helyen magába roskadt az állomány. – Szükség van arra, hogy megújuljon a növényzet és a vízminőség is megfelelő legyen – mondta a vágást végző cég ügyvezető igazgatója. Hozzátette, a nádat azonban már csak másfél hétig szabad vágni, utána nem lehet hozzányúlni a növényzethez.

Kovásznai-Szász Gergely arról is beszélt: a Balatonszemesen learatott nád minősége nem a legjobb, ezért abból biztosan nem lesz tetőfedő anyag. A növényt majd összegyűjtik és elszállítják egy feldolgozó üzembe, ahol komposztot készítenek belőle. A gödöllői cég a Balaton déli partján több helyről is kapott megbízást. Az idei szezonban összességében néhány hektárnyi területet kell megtisztítaniuk.