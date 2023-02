Az idén is kevés nádat aratnak a Balatonnál, pedig akár 200–300 hektárnyi területen is indokolt lenne, közölte lapunkkal az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF). A tó körül 1200 hektárnyi nádas található, amelynek harmadáról-negyedéről telente le kellene vágni a növényt a megújulás érdekében, valamint vízminőség-védelmi okokból is, azonban ez – elsősorban időjárási okok miatt – évek óta nem teljesülhet számottevő területen.

A korábbi években is csak aránylag kis területen – mindössze 60–80 hektáron – tudták levágni a nádat, tavaly viszont még ennél is kisebb területre tudtak rámenni a nádaratók. Az idén is maradt ez a kedvezőtlen tendencia, a tavalyihoz hasonlóan alakulnak a számok.

Február közepéig végezni kell a nádvágással, azonban a munkát hátráltatja, hogy a tó teljesen nem fagy be, a vízügynek nincs saját aratógépe, és a vállalkozók részéről csekély az érdeklődés.

Akadályozzák a munkálatokat az illegális stégek, bejárók, horgászkarók is. Az OVF által közölt adatok szerint az idén több mint 70 kérelem érkezett tisztító nádvágásra önkormányzatoktól, intézményektől, szervezetektől, magánszemélyektől, strand- és kikötőüzemeltetőktől.

Tavaly több mint 20 hektárnyi területről aratták le a nádat különböző indokkal. 8,5 hektárról kifejezetten vízminőség-védelmi céllal, és 22,7 hektárról haszonnádat vágva. Kovács Gábor