Darabjaira szedett fényképezőgép fölött, egy óriási nagyítón át kereste a hibát Major Zoltán. Az 56 éves fotógépműszerész 33 éve javítja egy szobácskányi műhelyében a fényképezőgépeket, távcsöveket, kamerákat. Húsz évvel ezelőtt napi öt–hat masinát is behoztak javításra, az elmúlt hónapokban viszont nyolc–tíz géppel érkeztek, havonta.

– A mobiltelefonok teljesen kiszorították a fényképezőgépeket. Mindenkinél mindig ott vannak, csak kattintani kell. Nagyon jó fotók készülnek, ha a számítógép monitorján nézzük meg őket, arra viszont már kevésbé alkalmasak, hogy jó minőségű papírképet hívassanak elő belőlük – mondta Major Zoltán.

– Az érettségi után nem vettek fel a műszaki főiskolára, ezért elektronikai műszerésznek tanultam. Egy ismerősöm fotógépműszerész volt. Rajta kívül nem volt más a városban, invitált, hogy tanuljam meg a szakmát. Egy éven át jártam hetente Nagykanizsára egy kollégához, aki sok mindent megtanított – mesélte a kezdetekről.

Fotók: Lang Róbert



Akkoriban gyakran éjjel is dolgozott, annyi munkája volt. Dombóváron, Siófokon, Marcaliban, és más városokban gyakran szedtek össze egy-egy doboznyi gépet, hogy egyszerre hozzák el neki javításra. Legtöbbjüket külső behatás érte, emiatt tört vagy szakadt el bennük valami.

– Analóg gépekkel már nagyon kevesen fotóznak, leginkább csak hobbiból. Nagyon drága a film, a legolcsóbb tekercs is 4 ezer forint. Az előhívással és a képekkel együtt 10 ezerre is kijöhet egy fotózás, ráadásul meg kell gondolni, melyik kockára mi kerül, mert nem törölhető a rontott kép. Nekem még mindig a papírkép jelenti a fotót, amit kézbe lehet venni.

– Sokan megvásárolják az extra funkciókkal felszerelt gépeket, de a tíz százalékát sem használják a funkcióknak. Sőt, még a fotósok sem próbálnak ki mindent százszázalékosan, akiknek ez a munkájuk – mondta. A műszerész távcsöveket is javít. Első blikkre ezek egyszerűbb szerkezetnek tűnnek, ám megszerelésük sokkal több időbe telhet, mint bármelyik fényképezőgépé. Ha leejtik őket és elmozdul bennük a prizma, több napba is beletelhet, míg megjavítja. Vannak készülékek, amelyeket el sem vállal, mert nincs hozzá alkatrész.

Gyakran hosszú ideig kell várni a fényképezőgépek alkatrészeire is. Egykor még a rendőrségnek is dolgozott, de legemlékezetesebb az a Hasselblad típusú fényképezőgép volt neki, amilyet a holdra is vittek az űrhajósok. Nagy tisztelettel nyúlt a javítani való darabhoz.

A földjén dolgozik, pihen a műhelyben

Major Zoltán szereti a munkáját, azt mondja, már-már hobbija a masinák szerelése. Amikor látta, hogy egyre kevésbé él meg belőle, úgy döntött, hogy egy másik vállalkozásba is belefog.

– Örülök, hogy nem herdáltam el azt a pénzt, amikor még jól ment a bolt. Földet és erdőt vásároltam, és méhészkedni kezdtem. Ez lett a másik hobbim. A múlt héten több napig dolgoztam az erdőn, a fizikai fáradalmakat most itt, a műhelyben pihenem ki. Szeretek egyedül dolgozni, zenét, kabarét hallgatok közben. A méhészet is magányos tevékenység, bár gyakran segít a családom – mondta Major Zoltán.