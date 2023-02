John Simoneau tavaly nyár végén érkezett Kaposvárra. Vonzónak találta Varga László megyés püspök nyitottságát, s itt maradt. Ifialpha elnevezéssel hozta létre azt a – kereszténység alapjairól szóló – kurzust, amelyet csütörtök esténként, középiskolásoknak tart a Kikötő tiniklubban, a székesegyház plébániáján. Egyre többen érdeklődnek programjai iránt.

– A kereszténységről, a hitről hiába beszélünk a templomban vagy a hittanórákon, ha nincs mögötte gyakorlati tudás – mondta. – Frontális oktatással nagyon sok információt át lehet adni, de nagy kérdés, hogy szükség van-e rá, s mennyire hatékony? Ha kimarad a kapcsolatépítés, akkor csak adat­átadássá válik a tanóra - mondta a Detroitból származó katolikus pap. – Úgy érzem, nem csak a templom falai között lehet evangelizálni, sőt, a falakon kívül talán eredményesebb is lehet. Ezért alakult a klub. Jézus is barátként kezelte a tanítványait. Sokszor, sok helyen beszélünk a közösség jelentőségéről. Akkor miért nem csináljuk? Ide jöhetnek és jönnek hátrányos helyzetű és jómódú gyerekek egyaránt. Nagy kihívás őket összehozni. Idén egyelőre a közösség alakítása a cél, aztán lehet táborokat, kirándulásokat és nagyszabású programokat szervezni – mondta az atya, aki a Táncsics Gimnáziumban angolt is tanít.

– A fiataloknak azt kell tapasztalniuk, hogy foglalkoznak velük, mert értékesek. Ezt hangsúlyozom. Nem a pénz a valódi érték, hanem maga az ember. Olyan tevékenységet végezzenek az életük során, amit szeretnek csinálni – mondta John atya, aki szombat este detroiti ajándékokkal örvendeztette meg a farsang alkalmából szervezett Ki mit tud? helyezettjeit.

A fellépő fiatalok elmondták: gyorsan megszerették a klubot, élvezik egymás és az amerikai pap figyelmét. – Jó a közösség, kedves mindenki, és eszünkbe sem jut, hogy a telefonunkat nyomkodjuk – mondta Szeifert Mátyás és Regényi Áron is.

Fánksütők a Kikötő csajos sarkában



Dagasztották, szaggatták, sütötték és díszítették a szalagos farsangi fánkot és a csörögét szombat délután a közösséghez tartozó lányok Jobbágy Zsuzsanna irányításával.

– Húsz szájnak elegendő fánk készül, senki nem maradhat éhesen – mondta. – Fontosnak tartom, hogy a középiskolás korosztálynak a plázázás és kocsmázás helyett olyan alternatívát mutassunk, amit szívesen választanak. Péntek-szombat délutánonként nyitva vagyunk, de hét közben is vannak programjaink. A lányoknak külön is rendeztünk már találkozókat: adventre mézeskalácsot sütöttünk, teaházat tartottunk, és most fánkot sütünk.