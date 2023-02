– Idén több útra is elmennek a tanulóink, s már megkezdtük az előkészítést – mondta Vörös Ottó, a szennai Fekete László-iskola igazgatója. – A Határtalanul program keretében április 24–28. között Szerbiába 45 diák és 5 kísérő megy busszal, a pályázaton 4,7 millió forintot nyert az iskolánk. Ezen kívül egynapos bikali út is szerepel a terveink között, oda busszal utaznak a diákok, s tavasszal a zánkai Erzsébet-táborba vonattal mennek. Ezen kívül a Petőfi 200-programban is részt veszünk, az egy-egy napos kirándulást még egy-egy nappal szeretnénk meghosszabbítani. A szennai iskolába kétszázan járnak, Kaposfőn 192-en tanulnak, Bárdudvarnokon 21-en.

Miháldineczné Kovács Éva, a berzencei Kavulák János-általános iskola vezetőhelyettese azt mondta: az alsósok Veszprémbe, Tihanyba és Nagyvázsonyba is eljutnak az egynapos buszos út során, a felsősök Szombathelyen kívül Kőszeget is felkeresik. S ezen kívül külön osztálykirándulásokat is szerveznek.

Szabó Bence László, a bolhási Szabó-Busz Hungary Kft. tulajdonosa hangsúlyozta: az utóbbi két hétben a szülői értekezletek egyik fő témája az osztálykirándulás volt, sok árajánlatot kértek tőlük. Főként a Nagyatád és Csurgó térségében élő tanulókat szállítják majd, s Pécs, Keszthely és a Balaton térsége továbbra is népszerű, akárcsak a környékbeli élményközpontok.

Németh József, a kaposvári Németh Travel Kft. ügyvezetője azt mondta: kilométerdíjaik 2023-ban közel 15 százalékkal nőttek. Drága az üzemanyag, az alkatrész és a szerviz, s az autópálya-matricán kívül többet fizetnek munkabérre is. Már öt iskolai osztálykirándulás-foglalásuk van, de egy-egy szezonban ennek a többszörösét szervezik meg.

Németh József elmondta: május a főszezon, s az egynapos budapesti utakon kívül kétnapos soproni túra is vár rájuk, s több osztály Pécs-Szigetvár, illetve veszprémi buszos útra fizet be.

Solymos Gábor, a kaposvári Hermes Tours Kft. ügyvezetője kiemelte: a fő úti cél Budapest, Pécs-Szigetvár, de van olyan diákcsapat, amelyik a mohácsi busójárásra utazik el, illetve az egyik nyelvtagozatos intézmény egynapos bécsi útra viszi a tanulókat. Tapasztalata szerint a költségek 10–15 százalékos drágulása ellenére is megszervezik az osztálykirándulásokat.

– A gyerekek kortársaikkal vannak együtt, s a csapat és közösségépítő programon olyan élményeket élhetnek meg, amit máshol nem kaphatnak – hangsúlyozta.

Vonaton a főváros és a Balaton felé veszik az irányt

– Tavaly a somogyi iskolások legtöbbször Budapestre, Fonyódra, Keszthelyre és a zánkai Erzsébet-táborba utaztak csoportos kirándulások keretében – tájékoztatta lapunkat a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága. A fővárosban elsősorban múzeumokat, illetve az Országházat látogatták meg a vonatos csoportok, Keszthelyen a Helikon Kastélymúzeumot, Fonyód a táborok és a hajós kirándulások miatt népszerű a somogyi kisdiákok körében. A zánkai Erzsébet-tábor nemcsak nyáron, de tavasszal és ősszel is kedvelt célpont. A somogyi iskoláscsoportok vonattal eljutottak az ország sok más részébe is, a Dunakanyarhoz, Pécsre, Szegedre, Egerbe, Komáromba, Gödöllőre és a gemenci kisvasúthoz. Az ország több pontjára – szervezett kirándulás keretében, a múzeumoktól kapott fogadónyilatkozattal – vonattal díjmentesen tudnak eljutni a kiránduló iskoláscsoportok. Ez esetben csak a vonat felárát – esetlegesen a hely- és pótjegy árát – szükséges megfizetniük.