A Széles Út Motoros Egyesület újabb jótékonysági akcióra készül tavasszal. Tisza-Kovács Balázs, a csapat elnöke azt mondta, a napokban már egyeztettek a munkáról. Tervek szerint két részletben, a tavaszi és a nyári szünetben oldják meg a feladatot. Bár még csak a tél vége közeledik, a napokban közös szigetvári kirándulást szerveztek. Összesen tizennégy motoros csatlakozott a konvojhoz, s máris a következő találkozót készítik el, s máris várják a következő programot.

Kaposszerdahelyen nyolcadik alkalommal vágnak disznót.

– Amikor a motorozáshoz még hideg van, de a motorosok már igénylik az újabb találkozást, akkor tartjuk meg a disznóvágást – mondta. Már összeállították a félévi programsorozatot is, az egyébként áprilisi szezonnyitót május közepén tartják meg.

Valószínű, hogy külföldi túra is színesíti a 2023-as menetrendet, a végleges úti célról még nem döntöttek. Ha észak felé veszik az irányt, akkor Lengyelország és Csehország is szóba jöhet, amennyiben dél-európai régióba gurulnak, elképzelhető, hogy egészen Görögországig motoroznak. S a jótékonysági programokra ismét számíthatnak a somogyi fiatalok: falunapon és táborban is vállalnak majd gyermekmotoroztatást.