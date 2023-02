– Két hete kint van a papír, ám még senki nem kopogott be, hogy munkalehetőséget ajánljon nekünk. Itt vagyunk még egy ideig, mert a polcokról a könyveket bedobozoljuk, és vissza küldjük a kiadóknak. Vásárolni már nem lehet – mutatott körbe Nagy Ildikó az összerendezett stószokon. Huszonhárom éve dolgozik könyvkereskedőként.

– Vannak törzsvásárlóink, akik miattunk jártak ide, személyes volt a kapcsolatunk. Gyakran köszönték, ha ajánlottunk egy-egy könyvet, mert ismertük a lelki világukat. A munkatársaimmal két évtizede dolgozunk együtt – mesélt egykori munkahelyéről pakolás közben. Sejtették ugyan, hogy előbb-utóbb bezárnak, ám január 11-ig még nyitva voltak.

Fotós: Lang Róbert

Egyik napról a másikra derült ki, hogy megszűnt a munkahelyük. Néhány napra rá jött az ötlet, hogy próbálnak magukon azzal segíteni, hogy nemcsak az egyik polcon még ott árválkodó Túlélési kézikönyvet olvassák el, hanem meghirdetik magukat a könyvesbolt ablaküvegén.

– Hárman maradtunk most állás nélkül. Mindannyiunknak van más szakmája is, én magam vegyésztechnikus és szociális asszisztens vagyok, a könyvesboltot annak idején ugródeszkának gondoltam, ám huszonhárom éve ugrálok ezen a deszkán, mert itt maradtam „szerelemből”. Nagyon jó érzés volt, amikor vissza jöttek a vásárlók, mert eltaláltuk az ízlésüket, vagy éppen azért, mert nálunk korábbi kiadású könyveket is lehetett kapni, nemcsak újakat – mondta a mindig segítőkész könyvkereskedő.

Munkatársaival arra számít, hogy talán a kirakatból olyan helyre kerül az álláskeresés híre, ahol pont rájuk van szükség. Még a hónap közepéig pakolnak, és várják, hogy valaki bekopogjon és arról a bizonyos ugródeszkáról kiugrási lehetőséget adjon.